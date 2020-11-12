Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, 2020-2021 eğitim öğretim döneminin ilk ara tatili için okullarda son ders zili 13 Kasım’da çalacak. Bakanlık tarafından yeni eğitim öğretim dönemi, COVID-19 salgını tedbirleri kapsamında TRT EBA, EBA ve canlı dersler kullanılarak uzaktan eğitim yoluyla 31 Ağustos'ta başlatılmıştı. Birinci aşamada, ana sınıfları ve ilkokul birinci sınıflar için 21 Eylül'de başlayan yüz yüze eğitimin ardından, ikinci aşamada, 12 Ekim'den itibaren ilkokullar, köy okulları, 8 ve 12’nci sınıflar, lise hazırlık sınıfları ile özel gereksinimli çocuklar; üçüncü aşamada ise 2 Kasım itibarıyla ortaokul 5 ve lise 9’uncu sınıflarda yüz yüze eğitime geçilmişti.

İKİNCİ ARA TATİL 25 OCAK’TA

Birinci dönem ara tatili, 16 Kasım’da ve 20 Kasım’da. Bu kapsamda, okullarda ara tatil için son ders zili 13 Kasım’da çalacak. Ara tatilde öğretmenler, mesleki gelişim programlarına çevirimiçi ortamda katılabilecek. TRT EBA kanallarında ara tatilde telafi yapmak isteyen öğrenciler için dönem içindeki ders programlarının özet tekrarları yayınlanacak. Yarıyıl tatili ise 25 Ocak 2021’de başlayacak ve 5 Şubat 2021’de sona erecek.