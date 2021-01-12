Okullarda 58 gün sonra İstiklal Marşı

Bayrak törenini İstanbul’da Bakırköy Medeni Berk İlkokulu’nda izledik. Tüm öğretmenler de tören için okula geldi. İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı’nın da katıldığı törende saatler 10.00’u gösterdiğinde İstiklal Marşı okundu. Çevre binalarda yaşayan öğrenciler de hüzünlü gözlerle okullarına bakarak İstiklal Marşı’na eşlik etti. Eğitimciler ve öğrenciler duygularını şöyle anlattı:

Ergün Akşahin (Müdür): Yoldan geçerken özlemle bakıyoruz öğrencilerimizin yüzüne. En kısa zamanda çocuklarımızla birlikte okulun zillerini çalmak ve İstiklal Marşı’nı gürül gürül okumak istiyoruz.

Namık Demirel (Öğretmen): Öğrencileri ve okulu çok özledik. Bu tören buruk bir sevinç oldu. Ama buraya gelmek bile bizi heyecanlandırdı. Gönül ister ki tüm okullar bir an önce açılsın.

Elif Demir (3'üncü sınıf öğrencisi): Yan yana diziliriz. Ellerimizi bir öndeki arkadaşımızın omzuna koyarız ve düzgün bir şekilde bekleriz. Sonra İstiklal Marşı’nı okuyup derse gireriz. Ama bugün evdeydik maalesef. Hemen karşıdaki okuluma bile gidemedim. Ben de marşa evden eşlik ettim.



100’ÜNCÜ YILDA YÜZ YÜZE OKUYALIM İSTEDİK

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bakanlık binasında düzenlenen törende mesai arkadaşlarıyla birlikte Ankara Güzel Sanatlar Lisesi Orkestrası eşliğinde İstiklal Marşı’nı okudu. Selçuk şöyle konuştu:

“Bayrak töreni hepimizin hayatında okullarda çok özel hatıraları olan törenler. Ancak salgın şartları nedeniyle yüz yüze İstiklal Marşı’mızı okuyabilmek konusunda bazı kısıtlamalar yaşıyoruz. İstiklal Marşı’mızın kabulünün 100’üncü yılında yüz yüze beraber okuyalım istedik ve Türkiye’nin her bir yönünde on binlerce okulumuzda bugün İstiklal Marşı’mız okundu.”