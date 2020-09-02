Okullara uzaktan eğitim kılavuzları

'Bilişim Stratejileri Raporu', 'Uzaktan Eğitim Raporu' ve 'Yol Haritası Belgeleri', Türkiye genelindeki tüm eğitim kurumlarının faydalanacağı ipuçları ve yöntem önerileri içeriyor. Konuyla ilgili düzenlenen online basın toplantısında konuşan Akademik İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gülçin Cırık Doğramacı, bu dönemde dayanışmanın önemli olduğuna değinerek şunlar söyledi:

“İçinde bulunduğumuz dönemde bu alanda bilginin ve tecrübenin paylaşılması ve dayanışma, tüm çocuklarımızın geleceği için büyük önem taşıyor. 2019-2020 akademik yılını 26 Haziran'da sona erdirdik. 120 okul gününü yüz yüze, 65 okul gününü 26 bin 328 saat uzaktan eğitimle tamamladık. 298 sınav yaptık, iki kez karne verdik. Mart ayında zorunlu geçiş yaptığımız Acil Durum Uzaktan Eğitim Süreci devam ederken; elde ettiğimiz kıymetli bilgilerden yararlanarak tüm eğitim sektörünün faydalanabileceği rapor çalışmaları gerçekleştirdik. Kılavuzlarımız 3 bin kez tıklarak sektörümüz için birer açık kaynak haline geldi. Aynı zamanda dijital dönüşüm çalışmalarımızı olgunlaştırarak geçtiğimiz ayın başında Bilişim Stratejileri Merkezi’ni hayata geçirdik."

'SOSYAL BİR ETKİLEŞİM ORTAMI TASARLADIK'

Bilişim Stratejileri Merkezi Koordinatörü Dilara Vardar, yapılan çalışmaları şu sözlerle anlattı:

“Pandemi sürecinde sunduğumuz çevrimiçi sistemlerle öğrencilerimizin derse fiziksel olarak katılım sağlamadan temel bilgilere erişebildiklerini, etkinlikleri yürütebildiklerini ve ön hazırlık sürecini tamamlayabildiklerini gördük. Öğrenme süreçlerimiz için esnek, kapsayıcı, destekleyici ve yenilikçi dijital çözümler geliştirmeye devam ederken, öğretmen öğrenci ilişkisini interaktif ve sosyal bir etkileşim ortamı olarak tasarladık. Dijital ortamda bir ders tasarımı yaptık. Bilişim stratejilerimizle her düzeyde öğretmen öğrenci etkileşimini en üst seviyeye çıkaracak ve bununla beraber otonom öğrenmeye hizmet edecek bir altyapı kurguladık."

'TÜRKİYE'NİN HER YERİNDEN ÖĞRENCİLERLE GÖRÜŞÜLDÜ'

Stratejik Planlama Yönetişiminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve Vekil İlkokul Müdürü Meral Olcay, "Hazırladığımız bültenler ve bilgilendirme yazılarına ek olarak; sosyal medya kanalları üzerinden tüm Türkiye’deki velilere yönelik olarak uzman psikolog ve psikiyatristlerle canlı veli seminerleri gerçekleştirdik. Öğrencilerle ilk aşamada oluşan yeni süreç hakkında bilgi verme, yeni durumlara uyum sağlama, uzaktan eğitim süreci, evde günlük rutinleri planlama ilgili online dersler yaptık" dedi. Hisar Okulları Lise Müdürü Okan Uzelli ise, sosyal etkinliklere de önem verdiklerini belirterek şöyle konuştu:

"Pandemi döneminde öğrencilerimizin sosyal gelişimi için çok gerekli olan kulüp çalışmalarını da kesintiye uğratmadık. Öğrencilerimiz olağanüstü koşullara rağmen, Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi CERN’in Liseler İçin Demet Hattı (BL4S Beamline for Schools) Yarışmasına sunduğu bilimsel çalışmayla 200 başvuru arasından seçilen 23 takımlık kısa listeye kaldı. Buna ek olarak sağlıkçılar için 3 boyutlu maske üretimi yapmaya, makaleleriyle konferans kabulleri almaya ve çevrimiçi tüm Türkiye’deki öğrencilere açık eğitimler ve İngilizce hikaye saati düzenlemeye kadar pek çok aktivite gerçekleştirdiler"

Raporlara okulun web sayfasından ulaşılabilir.