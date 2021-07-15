Okullara tabela standardı

Buna göre, yönetmeliğin 5. maddesinin birinci fıkrası, "Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile Bakanlığa bağlı kurum, kuruluş, resmi ve özel tüm eğitim kurumlarının tabelaları, Bakanlıkça hazırlanan ve yürürlüğe konulan kılavuzda gösterilen örneklere uygun renk ve yazı tipinde olmak kaydıyla Türkçe yazılır" şeklinde değiştirildi.

Bu değişiklikle, renk ve yazı tipleri kılavuzla belirlenecek. Böylece standardın dışında kurum tabelası kullanımının önüne geçilecek.