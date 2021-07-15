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Eğitim
AA
Haber Giriş: 15.07.2021 - 14:40 | Son Güncelleme:

Okullara tabela standardı

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Okullara tabela standardı

Milli Eğitim Bakanlığı Kurum Tanıtım Yönetmeliğine Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

 

Buna göre, yönetmeliğin 5. maddesinin birinci fıkrası, "Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile Bakanlığa bağlı kurum, kuruluş, resmi ve özel tüm eğitim kurumlarının tabelaları, Bakanlıkça hazırlanan ve yürürlüğe konulan kılavuzda gösterilen örneklere uygun renk ve yazı tipinde olmak kaydıyla Türkçe yazılır" şeklinde değiştirildi.

Bu değişiklikle, renk ve yazı tipleri kılavuzla belirlenecek. Böylece standardın dışında kurum tabelası kullanımının önüne geçilecek.

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