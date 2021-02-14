Okullara şimdi de kar tatili
Koronavirüs önlemleri kapsamında alınan tedbirlerin ardından yarın ana okulları ve köylerdeki ilköğretim okullarında yüz yüze eğitim başlayacaktı ancak kar yağışı nedeniyle bazı illerde okullar yeniden tatil oldu. Bursa, Tekirdağ, Edirne, Sakarya, Balıkesir, Çanakkale ve Zonguldak gibi birçok il için açıklamalar peş peşe gelirken, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla yüz yüze eğitime çarşamba gününe kadar ara verildiğini açıkladı.
15 Şubat günü köy okulları yüz yüze eğitime başlayacak ve böylelikle kademeli olarak yüz yüze eğitime geçişin ilk adımı atılmış olacaktı. Ancak yoğun kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitimin başlaması yeniden aksamış oldu. Bazı illerde okullar yeniden tatil edildi.
VALİ YERLİKAYA: YÜZ YÜZE EĞİTİME ÇARŞAMBA GÜNÜNE KADAR ARA VERİYORUZ
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla yüz yüze eğitime çarşamba gününe kadar ara verildiğini açıklarken, “Kıymetli İstanbullular; güzel bir kış günündeyiz. Yoğun kar yağışı ve fırtına devam ediyor. Bütün eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 17.02.2021 Çarşamba gününe kadar ara veriyoruz. Dikkati ve tedbiri elden bırakmayalım” ifadelerini kullandı.
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