Okullara hijyen kılavuzu

2020-2021 eğitim ve öğretim yılında öğrencilerin sağlık ve güven ortamında yüz yüze eğitim gerçekleştirebilmeleri için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında 'Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme İş Birliği Protokolü' imzalandı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın katılımıyla gerçekleşen imza töreninde eğitim kurumlarına rehber olacak ‘Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu’da tanıtıldı.

Protokol kapsamında, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından oluşturulan kurallar, her okulda belirlenen sorumlu müdür yardımcıları yönetiminde okul idarecileri ve personeli tarafından uygulanacak. Buna göre her eğitim kurumu kendi risk analizini yaparak kılavuza göre gerekli iyileştirmeleri yapacak. Bunun ardından eğitim alan 2 bin denetim personelinin incelemeleri sonucu okullara ‘temiz belgesi verilecek. Bu belge, bir yıl geçerli olacak. Kurumlar yıl boyu sistematik olarak takip edilecek.

‘BU KILAVUZ, ENFESKSİYONU ÖNLEMEK İÇİN YOL GÖSTERİCİ BİR KAYNAK’

Uzun süreden beri salgın nedeniyle 18 milyon öğrencinin yüz yüze eğitime ara vererek uzaktan eğitime geçtiğini hatırlatan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, EBA üzerinden üç televizyon kanalı, internet platformu, mobil uygulamaları ve kitaplarla sekteye uğramadan eğitime devam ettiklerini belirterek, “Çabamızın neticesini görünce mutlu oluyoruz. Uzaktan eğitimde kapsamlı ve hızlı başarımızdan gurur duyuyoruz. 16 Mart’tan bugüne, 5 aydır durmaksızın çalışan tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum” dedi.

İmza töreni öncesi konuşan Bakan Selçuk, şunları söyledi:

“MEB olarak eğitim sürecinde gösterdiğimiz güzel performansı okulların açılışında da göstermek istiyoruz. Yeni normalde güvenli ve temiz eğitim için çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmalardan yeni biri için buradayız. Ülkelerin eğitim kurumlarını günlük izleyerek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sadece müfredat işlenmesi için okullar açılmıyor, sosyalleşme ve öğrenmenin devamlılığı için de okullar önemli alanlardır. 24 saatlik anne-babalık da kolay değil. Bu süreçte ailelerin ne kadar yorulduğunu biliyor, onlara da destek vermeye çalışıyoruz. Hepimiz için en kritik olan konu, eğitim kurumlarında hijyen şartlarının geliştirilmesi ve enfeksiyonu önlemek. Hazırladığımız bu kılavuz bize yol gösterici kaynaklardan biri. MEB, Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile ona bağlı TSE gibi önemli kurumların arasında yapılan özenli bir çalışmanın sonucu. Pilot okullar seçerek şartları yerinde görerek hazırlanan bir kılavuzdan söz ediyorum. Bu, hijyen ve enfeksiyon konusunda okullara rehber olacak bir kılavuz. Bir standart oluşturulması için TSE ile çalışmamızın önemi çok büyük. MEB olarak şeffaf bir şekilde yapmak istedik işbirliğimizi. Eğitimdeki standartları geliştirip uygulayacak ve denetleyecek uzmanların yetişmesi için TSE, bize destek verdi. Öğretmenlerimiz eğitim aldı. Hangi okul nasıl denetlenecek öğrendiler. Farkındalığı arttırmak için TSE ile işbirliği yapmak önemli. Çünkü kurumların nasıl, hangi standartlara sahip olacağının belirlenmesi açısından TSE’nin yaklaşımı çok önemli.”

‘BEYAZ BAYRAĞIN ÜSTÜNDE BİR HİJYEN YAKLAŞIMIMIZ VAR’

Bakan Selçuk, geçtiğimiz eğitim-öğretim yıllarında okulların temizlik uygulamaları ve denetimi ile ilgili ‘beyaz bayrak’ gibi çalışmaları olduğunu hatırlatarak, “Bu standartlar koronavirüs döneminde farklılaşmalı, yenilenmeli ve yükseltilmeli diye düşündük, beyaz bayrağın ötesinden bir hijyen anlayışı ortaya koyduk” dedi. Bakan Selçuk, şöyle devam etti:

“Toplantılar sonucunda, öğretmen ve okul yöneticilerinden sahada karşılaşılabilecek soru ve sorunlar için fikirler ortaya kondu. Son raporda Sağlık Bakanlığı’nın oluşturduğu Bilim Kurulu içinde değerlendirilmeler yapılarak kılavuzun son hali ortaya çıktı. Kılavuzu eğitim kurumlarına sunduktan sonra desteklerimizi sürdürecek, iller ve okullar ölçeğinde kurduğumuz ekipler sayesinde 2 bin kişilik ekibimizle iş sağlığı denetimlerini gerçekleştireceğiz. Bu yaklaşımla eğitimler verdiğimiz öğretmenlerimizden destek alacağız. Okulların öz değerlendirmesinden sonra dış değerlendirme yapılıp ortaya çıkan hijyen şartları ve enfeksiyon önleme koşulları arasındaki farkları ve buradan doğan ihtiyaçları tespit edip eksikleri tamamlayacağız. Kılavuzda standartlarla ilgili kontrol listesi var. Listeye bir işaret konularak denetleme gerçekleştirilecek. Her kurum, bu standartlardan sorumlu olacak. Neye ihtiyaç duyulursa destek olmak da MEB’in sorumluluğunda olacak. Sürecin takibinde veri seti oluşturması amacı ile bir yazılım hazırlandı. Takip ve raporlama koylaca yapılacak. Titizlikle çalışmalarımızı sürdürüp devam edeceğiz. Bir başka önemli konu olarak öğrencilere kişisel bakım becerileri sağlamalarını öğretmek öncelikli hedefimiz. Bunun için okullar açılır açılmaz uyum programı başlatıyoruz. Video ve döküman hazırlanarak öğrenciler kadar veli, öğretmenlere yönelik de çalışarak EBA üzerinden yüzlerce içerik sunacağız. Çocukların farkındalığını artırmak için çaba göstereceğiz. Kılavuzun genel çerçevesi, kurum ve hizmetlere yönelik hazırlansa da veli, öğretmen ve öğrenciye yönelik özel kılavuzlar da hazırlanacak. Bu yeni dönemle sağlık ve huzurla çocuklarımıza kavuşmayı istiyoruz. Başta Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank olmak üzere tüm emek verenlere teşekkür ediyoruz.”

‘DEVLET OKULLARI MEB’E, ÖZEL OKULLAR TSE’YE BAŞVURACAK’

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’da imza öncesi yaptığı konuşmada, “Hazirandan bu yana, Milli Eğitim Bakanlığımız öncülüğünde, çocuklarımızın okula güvenli dönüşü için çalışıyoruz. TSE’nin saha tecrübesini, MEB uzmanlarının önerileri, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Kararları, UNESCO ve OECD tarafından yayınlanan kriterlerle buluşturduk. Böylece, eğitim kurumları için Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzunu hazırladık’ dedi. Ülke çapında tutarlı esnek bir yaklaşım geliştirdiklerini dile getiren Bakan Varank, şunları söyledi:

“Okullarda etkin bir hijyen yönetimiyle birlikte aile ve personelin sorumluk yükü azalacak. Çocuklarımız bilinçlenecek. Okullardaki idareciler kılavuzu dikkatle okumalılar. Anlaşılmayan konulara 1-2 günlük eğitimler verilerek telafi edeceğiz. Okullardan belirtilen uygulamaları bekliyoruz. Örneğin, eylem planında yer alan dezenfektanların bulunacağı yerler, okullara girişte yapılacak kontroller, sırların dizilimi ve yerleşimi gibi detaylardan havalandırma okulları ve semptom gösterenlerin izolasyon koşul ve yerleri gibi bilgiler bu kılavuzda uygulanmak üzere yer alıyor. Servislerden derslik laboratuvar, okula kantinleri, yemekhaneler gibi tüm yerlere kadar hijyen koşulları uygulanmalı. Devlet okulları bu kılavuzla ilgili tüm konularda MEB’e, özel okullar da TSE’ye başvuracak. Kontrol ve belgelendirme yapılacak. Denetimler, iki günde tamamlanacak. Aynı hafta içinde hizmete geçebilecek. Aileler, sağlıklı ve güvenli ortamlarda eğitim-öğretim hayatına devam edecek çocukları gönül rahatlığıyla okula gönderebilecekler. Birleşmiş Milletler (BM)’e göre dünyada yetersiz temizlik yüzünden 1 buçuk milyon çocuk ölüyor. Bu, 20 saniyede bir 410 engellenebilir ölüm anlamına geliyor. Bu çalışmalarımızla uluslararası platformda örnek olmak istiyoruz. Dünyada çocuk ölümlerinin yaşanmasın istiyoruz. Çalışmalarımızda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, konuşmaların ardından protokolü imzalandı.