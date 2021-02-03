Okullara haftada 2 günle açılış

Koronavirüs önlemleri nedeniyle eğitimlerine uzaktan devam eden öğrencilere yeniden okul yolu göründü. Yarıyıl tatilinin sona ereceği 15 Şubat Pazartesi gününden itibaren öğrenciler kademeli olarak okullarına dönüyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni yüz yüze eğitim döneminin ayrıntılarını şöyle anlattı: “Köylerimizde salgının hiç olmadığı ya da düşük seyrettiği görüldüğünden, köy okullarımızı tüm kademelerde yüz yüze ve tam zamanlı açıyoruz. Okul öncesi bizim için eğitimin başlangıcıdır. Bu nedenle çocuklarımızın güçlü bir başlangıç yapması ve daha fazla gecikmemeleri için 15 Şubat’ta tüm bağımsız anaokullarımızı tam zamanlı açma kararı verdik.

8 VE 12’LER DE OKULA

1 Mart Pazartesi günü tüm yurtta ilkokullarımızın tüm sınıf düzeyleriyle açılması kararını aldık. İlkokul öğrencilerimiz eğitimlerine haftanın iki günü devam edecekler. Aynı tarihten itibaren özel gereksinimli öğrenciler için de özel eğitim okullarımız eğitim vermeye başlayacak. 1 Mart tarihinde sınav döneminde olan 8 ve 12. sınıf öğrencilerimiz için de okullar kapılarını açacak. Onların verimli şekilde sınava hazırlanmaları ve öğretmenleriyle bire bir başlamaları çok önemli. Destekleme yetiştirme kurslarına daha rahat ulaşım için öğrencilerimiz sokağa çıkma kısıtlaması olan gün ve saatlerde özel izinli sayılacak.

Lise öğrencilerimizin birinci dönemden kalan sınavları mart ayı içerisinde planlanarak yüz yüze gerçekleştirilecek. Bu sınavların kapsamı 1 Kasım 2020’ye kadar geldikleri ders konularını içermekte.

TELAFİ EĞİTİMİ BAŞLIYOR

Çocukların öğretmenleri ve akranlarıyla yüz yüze eğitim alamamasından kaynaklı eğitim eksiklerinin farkındayız ve yakın takibindeyiz. Kayıpların giderilmesi için kapsamlı bir program başlatıyoruz. Hazırlıklarımızı ve destek kaynaklarımızı önümüzdeki günlerde öğrenci ve öğretmenlerimizle paylaşacağız.”

DEVAM, VELİ İNİSİYATİFİNDE

Bakan Selçuk “Öğrencilerimizin yüz yüze eğitime katılımları geçen dönemde olduğu gibi velilerin kararı doğrultusunda olacak. Çocuklarını okullara göndermek istemeyen velilerin durumlarını yazılı olarak bulundukları okula beyan etmelerini rica ediyoruz. Elbette çocuklarımız devamsız sayılmayacak. Uzaktan eğitime devam edecek ve müfredattan sorumlu olacaklar” dedi.

ÖĞRETMENLERİN ŞUBATTA AŞILANMASI PLANLANIYOR

“Öğretmenlerimiz aşısının uygulama sıralamasında öncelikli gruba alınmıştı” diyen Selçuk aşılamayla ilgili şöyle konuştu: “Süreci hızlandırmak adına yüz yüze eğitime başlayan öğretmenler için şubat ayı içinde aşılama planlanmaktadır. Sağlık Bakanlığımızın da tespitleri doğrultusunda bazı illerimizde vaka sayıları çok düşük. Önümüzdeki süreçte salgının da seyrine bağlı olarak il hıfzıssıhha kurulları ve valilik kararı doğrultusunda farklı sınıf ve okul kademelerinde de il bazlı olarak yüz yüze eğitime başlanmasıyla ilgili kararlar alınabilecek.”