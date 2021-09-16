Okullara hafta sonu formülü! Karar illere bırakılacak

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Pandemi tedbirlerinde öncelik okullar ve yüz yüze eğitime kayarken, her aşamada yeni kararlar alınması ve duruma göre değişiklik yapılması olasılıkları gündeme geldi. Edinilen bilgiye göre, Bakanlar Kurulu toplantısının yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığı’nda (MEB), pandemi kararları konusunda ilgili bakanlıklarla seri toplantılar yapılıyor. Toplantılarda 58 bin okul, 18 milyon lise altı öğrencinin sağlıklı bir ortamda eğitim görebilmesi için okullara, acil olarak toplamda 1 milyar lira gönderildiği bilgisi verildi. Türkiye genelinde sınıf ortalamasının 22 öğrenci olduğu, 30-40 öğrencinin aynı sınıfta ders gördüğü illerin başında, İstanbul ve Şanlıurfa’nın geldiği belirtildi.

GÖREV İL MÜDÜRLERİNDE

Okullarda pandemi sürecinin doğru yönetilmesi için, yerelde MEB il müdürlüklerine büyük görev düştüğü, her il, her ilçe ve her okul için gerekirse farklı önerilerin gündeme gelebileceği belirtiliyor. MEB’in bünyesinde pandemi sürecini yöneten uzman bir ekip oluşturulduğu, bu ekibin Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu gibi çalışacağı, okulların ve öğrencilerin durumuna göre hızla karar değiştirileceği ifade ediliyor.

SEÇENEKLER MASADA

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İllerde, duruma göre çifte eğitime geçilen yeni yerlerin olabileceği, bazı okullarda öğretmen kaydırılmasının gündeme gelebileceği, hafta sonu eğitim gibi formüllerin de seçenek olarak tartışıldığı belirtiliyor. Velilerin okullara hangi mesafede olacağı gibi konularda da il müdürlüklerinin okulların durumuna göre karar vermesinin daha doğru olacağı tartışılıyor.

PCR’IN KAPSAMI GENİŞLETİLDİ

Milli Eğitim Bakanlığı, haftada iki defa zorunlu istenen PCR testlerinin özel eğitim okulları, ortaokul ve ortaöğretim özel öğrenci yurt ve pansiyonları çalışanlarından da talep edileceğini duyurdu. Ayrıca çeşitli özel eğitim kurslarının 13 Eylül 2021 tarihinden sonra yapılacak sınavlarında ve ehliyet sınavlarında da tüm personelin aşılı olması veya 48 saat öncesinden PCR testi yaptırması istenecek. Şartları sağlamayanların sınavlarda görev almasına müsaade edilmeyecek.