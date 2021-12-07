Okullara doğal gaz kaynağı

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Milli Eğitim Bakanlığı, (MEB) okulların doğal gaz dönüşüm çalışmaları için 2021 yılının ilk 8 ayında 169 milyon lira, Eylül ayının ilk haftasında 372 milyon liralık ödeneği illere göndermişti. Aralık ayı başında 149 milyon lira daha kaynak aktarılmasıyla toplam miktar 690 milyon lira oldu.

ÖNEMLİ MESAFE KATETTİK

Hem çevreye duyarlığın bir gereği olarak hem de enerji tasarrufu sağlamak için tüm okulların doğal gaz dönüşümlerinin tamamlanmasını çok önemsediklerini belirten Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer şunları söyledi:

“Eylül ayında okullar açılır açılmaz doğal gaz dönüşümüne ilişkin bize iletilen tüm taleplerin gereğini yerine getirdik. Bekleyen talep kalmamıştı. Daha sonrasında oluşan ihtiyaçlar için 149 milyon lirayı daha illerimize gönderdik. 2021 yılında toplam 690 milyon lira kaynak ile okullarımızın doğal gaz dönüşümü için önemli bir mesafe katettik. 2022 yılının ilk altı ayında doğal gaz erişimi olan tüm illerimizde bu konudaki çalışmaları tamamlama hedefimizle çalışmalarımızı sürdürüyoruz."