Okullara doğal gaz kaynağı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Fırtına kâbusu... Bilanço giderek ağırlaşıyor: Araçlar yolda kaldıFırtına kâbusu... Bilanço giderek ağırlaşıyor: Araçlar yolda kaldı#Meteoroloji
4-0 sonrası Süper Ligde hesaplar değişti Şampiyonu ve düşecek takımları duyurdular...4-0 sonrası Süper Lig'de hesaplar değişti! Şampiyonu ve düşecek takımları duyurdular...#Süper Lig
Ölümsüz aşk sona eriyor... Dünyanın en sadık canlıları neden boşanmaya başladıÖlümsüz aşk sona eriyor... Dünyanın en sadık canlıları neden boşanmaya başladı?#İklim Krizi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar’da Önemli anlaşmalar imzalandıCumhurbaşkanı Erdoğan Katar’da! Önemli anlaşmalar imzalandı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Türkiye’nin gözü bu başlıklarda Kararları Erdoğan duyuracakTürkiye’nin gözü bu başlıklarda! Kararları Erdoğan duyuracak#Kabine
Hayvanseverler dikkat Üç hafta kaldı...Hayvanseverler dikkat! Üç hafta kaldı...#Evcil Hayvanlar
Sır plan: Füzeler konteynırların içine yerleştirildi, istedikleri an ateşleyebilirlerSır plan: Füzeler konteynırların içine yerleştirildi, istedikleri an ateşleyebilirler!#Çin
Aşı karşıtlarının yeni yöntemi pes dedirtti Sonuçları ölümcül olabilir...Aşı karşıtlarının yeni yöntemi pes dedirtti! Sonuçları ölümcül olabilir...#Danimarka
Bilim Kurulu Üyesi Karadan Turkovac açıklaması İşte ilk veriler...Bilim Kurulu Üyesi Kara'dan Turkovac açıklaması! İşte ilk veriler... #Koronavirüs
Gözyaşları içinde açıklamıştı... Alec Baldwin herkesi şaşırttı Flaş adımGözyaşları içinde açıklamıştı... Alec Baldwin herkesi şaşırttı! Flaş adım#Alec Baldwin
Tartışma yarattı Tabut şeklinde tasarlandı: İçine girip göz kırpınca...Tartışma yarattı! Tabut şeklinde tasarlandı: İçine girip göz kırpınca... #Ötanazi
Bakan Soylu duyurdu Kritik isim ölü olarak ele geçirildiBakan Soylu duyurdu! Kritik isim ölü olarak ele geçirildi#Terörle Mücadele
Eski sevgili hakkında tüyler ürperten iddia: Oğlumu da taciz edeceği tehdidini savurduEski sevgili hakkında tüyler ürperten iddia: 'Oğlumu da taciz edeceği tehdidini savurdu!#Evan Rachel Wood
Yargının Katil Engini Onur Duymaz ve Maktul İnci Ece Yüksel konuştu Fanlar kadar sinirleniyoruzYargın'ın 'Katil Engin'i Onur Duymaz ve 'Maktul İnci' Ece Yüksel konuştu! Fanlar kadar sinirleniyoruz#Yargı
Kırmızı halıda ünlüler geçidi Kırmızı halıda ünlüler geçidi#47. Pantene Altın Kelebek Ödülleri
HABERLEREğitim Haberleri

Okullara doğal gaz kaynağı

#MEB#Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer#Doğal Gaz
Okullara doğal gaz kaynağı

Okulların doğal gaz dönüşüm çalışmaları için 2021 yılında 81 ile toplam 690 milyon lira ödenek gönderildi.

Haberin Devamı

Milli Eğitim Bakanlığı, (MEB) okulların doğal gaz dönüşüm çalışmaları için 2021 yılının ilk 8 ayında 169 milyon lira, Eylül ayının ilk haftasında 372 milyon liralık ödeneği illere göndermişti. Aralık ayı başında 149 milyon lira daha kaynak aktarılmasıyla toplam miktar 690 milyon lira oldu.

ÖNEMLİ MESAFE KATETTİK
Hem çevreye duyarlığın bir gereği olarak hem de enerji tasarrufu sağlamak için tüm okulların doğal gaz dönüşümlerinin tamamlanmasını çok önemsediklerini belirten Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer şunları söyledi:
“Eylül ayında okullar açılır açılmaz doğal gaz dönüşümüne ilişkin bize iletilen tüm taleplerin gereğini yerine getirdik. Bekleyen talep kalmamıştı. Daha sonrasında oluşan ihtiyaçlar için 149 milyon lirayı daha illerimize gönderdik. 2021 yılında toplam 690 milyon lira kaynak ile okullarımızın doğal gaz dönüşümü için önemli bir mesafe katettik. 2022 yılının ilk altı ayında doğal gaz erişimi olan tüm illerimizde bu konudaki çalışmaları tamamlama hedefimizle çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Haberle ilgili daha fazlası:
#MEB#Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer#Doğal Gaz

BAKMADAN GEÇME!

Gözyaşları içinde açıklamıştı... Alec Baldwin herkesi şaşırttı

Gözyaşları içinde açıklamıştı... Alec Baldwin herkesi şaşırttı!

#Alec Baldwin
Demet Akalın okul yıllarına döndü Aynı sıram vay be

Demet Akalın okul yıllarına döndü! 'Aynı sıram vay be'

#Demet Akalın
İklim krizi bir buna etki etmemişti Küresel ısınma neden albatrosların yuvasını yıkıyor

İklim krizi bir buna etki etmemişti! Küresel ısınma neden albatrosların yuvasını yıkıyor?

#İklim Krizi