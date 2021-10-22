Okullara ‘COVID’ ödeneği

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Edinilen bilgiye göre 3.5 saat süren toplantıda Bakan Özer şu bilgileri verdi: “İhtiyaç duymaları halinde öğrenci ve öğretmenlere okullardan maske ve dezenfektan ücretsiz olarak sağlanıyor. Öğretmenlere her ay maske ve dezenfektan kiti ücretsiz olarak veriliyor.

Okullarda yüz yüze eğitim için maske, dezenfektan ve temizlik malzemesi alımlarına ayrılan toplam ödenek 2021’de bir önceki yıla göre 10 kat arttırıldı ve 722 milyon TL’ye ulaştı. Türkiye genelinde 8 Ekim 2021 itibarıyla 289 okul fiziki koşulları ve mevcudu dolayısıyla ikili eğitime geçiş yaptı. Öğretmenlerde bir doz aşı oranı yüzde 93, iki doz aşı oranı ise yüzde 86’nın üzerinde, aşı olmayıp antikor üreten öğretmen oranı yüzde 5. PCR testleri zorunlu tutuluyor. Aşılanmayan sayısı az. Aşılanma oranında da ciddi bir problem yok.”