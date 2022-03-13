Okullara 8,7 milyar liralık bütçe

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MEB, okulları güçlendirmek için 2021 yılında bütçeden okullara daha fazla kaynak ayırdı. Okulların elektrik, yakıt ve su ihtiyacından temizlik malzemelerine, onarım, donatım ve kırtasiye ihtiyaçlarından laboratuvar ihtiyaçlarına kadar çok geniş bir alandaki ihtiyaçlar için 8,7 milyar lira bütçe kullanıldı.

2021 yılında okullarda; kırtasiye, yayın, baskı ve büro malzemeleri alımı için 720 milyon 458 bin lira, su tüketimi ve temizlik malzemeleri alımı için 845 milyon 464 bin lira bütçe kullanıldı. Diğer taraftan yakacak, akaryakıt, elektrik ve haberleşme giderleri için 1 milyar 652 milyon liralık bütçe ayrıldı. Okulların laboratuvar malzemesi ile kimyevi ve temrinlik malzeme alımları, mamul mal alımları, küçük onarım ve donatım alımları için ise 5 milyar 625 milyon lira kullanıldı.

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DESTEKLERİMİZ GİDEREK ARTACAK

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bakanlık olarak okulların elektrik, su ve yakıt gibi temel ihtiyaçlarının tamamının zamanında ödendiği gibi okulların diğer ihtiyaçlarının da maksimum seviyede karşılandığını söyledi. Özer, şöyle konuştu:

“Özellikle 2021 yılından itibaren okullarımızın ihtiyaç durumuna göre eğitim ortamlarını zenginleştirmeye, ihtiyacı fazla olan okula daha fazla bütçe göndermeye özen gösteriyoruz. Bu yaklaşımımızı 2022 yılında da sürdürmeye kararlıyız. Amacımız, bir taraftan okullarımızın herhangi bir dış kaynağa ihtiyaç duymadan ayakları üzerinde durmasını sağlamak diğer taraftan okullar arası imkân farklılıklarını azaltmak için ihtiyaç durumuna göre etkin ve verimli bir şekilde kaynak kullanımını sağlamak. Böylece her bir okulumuzun öğrenci, öğretmen ve yöneticileri için daha sağlıklı bir okul iklimine kavuşmasını destekleyeceğiz ve mevcut okul iklimini sürekli iyileştirmeleri için desteklerimiz giderek artacak.”