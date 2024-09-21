Okullara 30 bin temizlik elemanı

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CNN Türk’te Hafta Sonu programına katılan Bakan Tekin okullarda şiddet, güvenlik önlemleri, temizlik sorunu, kayıt ücretleri, mülakatlar ve öğretmen atamaları gibi birçok konuda açıklama yaptı.

“Bizim şu anda yaklaşık 45 bine yakın okulumuzda kadrolu temizlik elemanımız mevcut. Kalan okullarımızda biz bu süreci taşeronlar ile yürütüyorduk” diyen Bakan Tekin taşeron sistemindeki bir aksaklık nedeniyle okullarda temizlik görevlisi sorununun ortaya çıktığını ancak önümüzdeki haftadan itibaren bu sorununu çözüleceğini anlattı:

“Taşeronlar kadroya geçtikten sonra bir sorun ortaya çıktı. Ardından ihtiyacı Çalışma Bakanlığımızın bize tahsis ettiği kadro ile gideriyorduk. Daha sonra Çalışma Bakanlığı bunu revize etti. Haftada 3 gün çalışma prensibine dayalı bir mevzuat oluşturdu. Bunu yaparken de geçtiğimiz yıl tahsis edilen 60 bin personel yerne bu yıl 120 bin personel tahsis etti. Ancak bu projeye başvuru çok sınırlı kaldı. Yüzde 25’i ancak doldu. İl Milli Eğitim müdürlerimizle yaptığımız görüşmeler ve saha gözlemlerimizle sistemin aksadığını görünce Çalışma Bakanımızla yeniden görüştük. Dün de Cumhurbaşkanı Yardımcımız ve Çalışma Bakanımızla tekrar değerlendirdik. Pazartesi günü itibariyle bize tam zamanlı 30 bin personel sunacaklar.

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65 BİN OKUL TASNİF EDİLDİ

Güvenlik konusunu okullardaki risk durumlarına göre valilikler üzerinden yürütüyoruz. Risk grubu itibarıyla 65 bin okul tasnif edilmiş durumda. Risk durumuna göre polislerin olduğu ya da önünden devriye arabası geçen okullar var. MEB olarak güvenlik bizim alanımız değil. Biz riskleri valiliklerle paylaşıyoruz.

'KAPI KIRAN MÜDÜR AÇIĞA ALINDI'

Bursa’da bir okulda müdürün müdür yardımcısının odasının kapısını kırması gibi hukuka, ahlaka aykırı uygulamalara karşıyım. Şiddetin her türlüsüne kaşıyız. Okul müdürü açığa alındı. Çünkü bu yaşanan olayın kabul edilebilir bir yanı yok. Bu tartışmaların iyi niyetle yürümesi için şunu rica ediyorum. Olayları sosyal medyadan paylaşmak yerine doğrudan bize ulaşırlarsa biz gerekeni yaparız.

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DEPREM BÖLGESİNDEKİ ÇALIŞMALAR

2002 sonrasında derslikler deprem mevzuatına uygun inşa edildi. 6 şubat depremlerinde 2002’den sonra inşa edilip yıkılan okul yok düzeyinde. 2002’den önce inşa edilmiş okulların deprem analizini yaptık, güçlendirme ya da yık-yap yöntemiyle yeniledik. 2002 öncesinde yapılan okulların yüzde 80’ini gözden geçirdik. Deprem bölgesinde 11 ilin tamamında 9 bin 935 derslik kullanılamaz hale geldi. Bunların yerine 19 bin 784 derslik planladık. 6 binden fazlası tamamlandı. Geriye kalanlar yıl sonu itibariyle bitmiş olacak. 2025-2026 eğitim yılında da yüzde 10 ilave derslik yapılacak.

'OKUL KAYIT ÜCRETİ YOK'

Okul kayıt ücreti yasal değil. Bizim okullarımızda liselerimizde iki grup öğrencimiz var. Sınavla yerleşen öğrenciler ve adrese dayalı kayıt olanlar. Bir okul müdürünün ben bu öğrenciyi kayıt yapmıyorum deme lüksü yok. İlk ve ortaokullarda çocuklarımız elektronik ortamda adreslerine yakın okullara yerleştiriliyorlar. Çocuğunu kayıt hakkı olmayan okula kaydettirmek isteyen veli bunu bir şekilde deniyor olabilir. Kayıt hakkı olan birini kayıt etmeme gibi bir durum yok.

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SORUŞTURMA AÇILDI

Öğretmen atamalarını bilgi işlem daire başkanlığından bir kişi yanlışlıkla açmış, hakkında soruşturma başlatıldı. Öğretmen adaylarımızın KPPS puanları ve mülakat puanları belli. Danıştay kararı bekleniyor. Biz yüzde 50 yüzde 50 olsun istiyoruz. Eğitimi ve okullarımızı çok önemsiyorum. Öğretmenlik mesleğinde mülakatı yapılması gereken uygulama olarak görüyorum. Biz hukuka uygun şekilde mülakatları yapacağız. Özel okullar bile 8-10 mülakatla öğretmen alıyorlar.”