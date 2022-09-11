Okullar yarın açılıyor! İlk gün için ilk 10 adım

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NASIL BAŞLARSA ÖYLE GİDER

Okulun ilk günlerinden itibaren işi sıkı tutmak gerekir. Yani eğitim öğretim yılına daha en başta düzenli, ders ve ödevleri günü gününe takip ederek başlanırsa, bu disiplin yıl boyu öyle devam eder.

OYUNLA ADAPTASYON ÖNEMLİ

Okulun açıldığı bu ilk günlerde daha çok oyuna dayalı eğitimler ve dramalarla çocukların adaptasyonu sağlanmalı.

Prof. Dr. Murat Özdemir (Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi)

TATİLİN BİTTİĞİNİ ANLATIN

Yaz tatilinin bittiği vurgulanarak geçen yıl yapılan derslerin hatırlatılmasıyla yavaş yavaş eğitim öğretim faaliyetlerine geçilmeli.

VELİLERİN EV ÖDEVLERİ

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Veliler, öğretmenin evde yapılması gerekenlerle ilgili önerilerini dikkate almalı. Öğretmenler çocuğun okula nasıl gönderileceği, uyku ve ders saatlerinin nasıl belirleneceği gibi konularda ebeveynlere önerilerde bulunabilir.

ERGENLİK HASSASİYETİNE DİKKAT

Ortaokul grubundaki çocukların bir geçiş döneminde olduğunu bilmemiz gerekiyor. Çocuklukla gençlik arasında, yani ergenlik dönemine girdikleri çağdalar. Bu nedenle okul adaptasyonunu sağlarken onların gelişimsel özellikleri dikkate alınmalı.

DİJİTALLEŞMEYE MESAFE KOYUN

Yaz tatili döneminde dijital platformlarda uzunca vakit geçirdiklerini düşünecek olursak, ilk günlerde okula adapte olmak çocuklar için zorlaşabilir. Bu nedenle hem öğretmen hem de velilerin onlarla iyi bir iletişim kurarak kademeli bir şekilde dijital dünyadan uzaklaşmalarını sağlamaları gerekir.

PSİKOLOJİK DESTEK GEREKEBİLİR

İlk günlerde ortaokul öğrencilerinin motivasyonu için okullardaki psikolojik danışman ve rehber öğretmenlerden destek alınarak ilerlenmesi doğru olur.

KESİN KURALLAR KONULMALI

Çocuklara öğretmenlerin okulda, velilerinse evde birtakım kuralları baştan koymaları fayda sağlar. Örneğin günlük ya da haftalık planlar yapılmalı. Şu kadar saat ders, şu kadar saat dinlenme, şu kadar saat bilgisayar ve kitap okuma şeklinde bir takvim çıkarılmalı.

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BIKKINLIK YAŞAYABİLİRLER

Yaptığımız araştırmalarda, özellikle lise son sınıflara doğru, çocuklarda bir bıkkınlığın başladığını görüyoruz. Bunda üniversite sınav sürecinin başlamasının verdiği stres de etkili olabiliyor. O sebeple bu kademedeki çocukların da gelişimsel özelliklerini, kendisine özgü sorumluluklarını dikkate alarak öğretmen ve velilerin daha dönemin başında işbirliği içinde çalışmalara başlaması gerekiyor.

PLANLI, PROGRAMLI İLERLEYİN

Öğrenciler yılın başında kendi planlamalarını yapmalılar. Burada veli ve öğretmenlere düşen görevse bu planlamanın yapılmasını desteklemek. Örneğin üniversite sınavına hazırlanan öğrencinin yıllık planını en başta hazırlaması gerekiyor.

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AİLELERİN ANLAYIŞLI OLMASI ŞART

Prof. Dr. Mehmet Engin Deniz (Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi): Çocuklar okullardan uzun süre ayrı kaldı. Günlük yaşamlarındaki rutinleri bu süreçte değişti. Uyku, oyun ve yemek yeme saatleri daha esnekti. Okulların açılması ile birlikte bu esneklik yerini planlı programlı bir sürece bırakıyor. Bu geçiş sürecinde aileler daha anlayışlı olmalı, çocukları zorlamadan uyum sürecine destek olmalarında yarar var. Okul yaşamına uyumda zorlanan çocuklar, ayrıca okul psikolojik danışmanlarından destek alabilir.”