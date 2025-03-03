Okullar yapay zeka ile nasıl dönüşecek?

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Öyle ki öğrenciler ödevlerinde bu araçları kullanmaya çoktan başladı. Öğretmenler ise farklı konularda zaman zaman yapay zekanın yardımını alabiliyor. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü Başkanı Doç. Dr. Sefer Darıcı, yapay zekanın öğretmenlerin rolünü farklılaştırarak kişiselleştirilmiş öğrenme modellerini ön plana çıkarmaya başladığını söylüyor. Doç. Dr. Darıcı, hürriyet/eğitim sayfasında kaleme aldığı yazısında bu teknolojinin okulları ve eğitim yöntemlerini nasıl etkileyeceğini anlatarak öğretmenlere tavsiyeler veriyor.

Doç. Dr. Sefer Darıcı’nın yazısını okumak için tıklayın.