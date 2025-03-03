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Okullar yapay zeka ile nasıl dönüşecek?

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#Konuk Yazar#Doç. Dr. Sefer Darıcı#Okullar Yapay Zeka İle Nasıl Dönüşecek?
Okullar yapay zeka ile nasıl dönüşecek
Oluşturulma Tarihi: Mart 03, 2025 13:23

Eğitim dünyasında yapay zeka teknolojilerinin gelişim hızı tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de öğrenim süreçlerini yeniden şekillendirmeye devam ediyor.

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Öyle ki öğrenciler ödevlerinde bu araçları kullanmaya çoktan başladı. Öğretmenler ise farklı konularda zaman zaman yapay zekanın yardımını alabiliyor. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü Başkanı Doç. Dr. Sefer Darıcı, yapay zekanın öğretmenlerin rolünü farklılaştırarak kişiselleştirilmiş öğrenme modellerini ön plana çıkarmaya başladığını söylüyor. Doç. Dr. Darıcı, hürriyet/eğitim sayfasında kaleme aldığı yazısında bu teknolojinin okulları ve eğitim yöntemlerini nasıl etkileyeceğini anlatarak öğretmenlere tavsiyeler veriyor.

Doç. Dr. Sefer Darıcı’nın yazısını okumak için tıklayın.

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#Konuk Yazar#Doç. Dr. Sefer Darıcı#Okullar Yapay Zeka İle Nasıl Dönüşecek?

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