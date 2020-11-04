'Okullar sokaklardan daha güvenli'

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın işbirliği çerçevesinde gerçekleştirilen ‘Okulum Temiz Projesi’ kapsamında Gaziantep'teki okullara sertifikaları dağıtıldı. Akkent Kongre Merkezi'nde düzenlenen sertifika dağıtım törenine Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank video konferans yöntemiyle katıldı.

Bakan Selçuk, konuşmasında, İzmir'de meydana gelen depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet yaralılara şifa diledi. İzmir halkına geçmiş olsun dileklerini ileten Bakan Selçuk, konuşmasına şöyle devam etti:

"Salgının yükselişte olduğu şu dönemde aldığımız tedbirler vasıtasıyla okulların çarşıdan, pazardan, sokaktan daha güvenli olduğunu ispat etme imkânı bulduk. Bu toplantı bile Türkiye'nin sinerjisini, el birliğiyle neler yapılabileceğini göstermek için tek başına yeter. İnşallah bundan sonra okullarla ilgili velilerin beklentisini çok daha yüksek seviyede karşılayacak seviyeye geleceğiz. Bize dediler ki 'Okulları açarsanız veliler yüzde 34 oranında katılım gösterilecek, araştırmalar onu gösteriyor' ama şu an yüzde 80'leri aşan bir veli-öğrenci katılımı var. Bu ne demektir; 'Ben geldim okulları gördüm, okulların şartlarına baktım ve mutlu olduğum için çocuğumu okula gönderme konusunda kararsız kalmadım. ‘Okulum Temiz Projesi’nde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Okul müdürleri burada ciddi bir emek harcadı.”

‘GAZİANTEP BURADA BÜYÜK BİR BAŞARIYA İMZA ATTI’

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise okullarda yüz yüze eğitimi sağlıklı ve güvenli koşullarda gerçekleştirmek adına geçen aylarda MEB ile önemli bir protokole imza attıklarını hatırlattı. Varank, şunları söyledi:

"İki bakanlığımız işbirliği içinde çalıştı ve eğitim kurumlarına yönelik Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzunu hazırladık. Kılavuzda okula girişte hangi kontrollerin yapılacağı, sınıflarda sıra dizilimi ve yerleşim planı detayları, havalandırmanın nasıl sağlanacağı, şüpheli bir durumla karşılaşıldığında, uygun alanın belirlenip ilgili kişilerin izole edilmesi gibi farklı konularda kuralları belirledik. Servisler, derslikler, oyun alanları, laboratuvarlar, öğretmen odaları ve yemekhaneler gibi tüm yerlerde hijyenik koşulların sağlanıp planlı olarak sürdürülmesini amaçladık. Uygulamaya geçen devlet okulları MEB’e, özel okullarsa TSE'ye başvurdu. Ekiplerimiz bu okulları yerinde denetleyip kontrol ve belgelendirmesini yaptılar. Uygulama aşamasını başarıyla geçen okulları da Okulum Temiz belgesiyle belgelendirmeye başladık. Gaziantep işte burada büyük bir başarıya imza attı, biz de bu başarıyı rol model olsun diye tüm Türkiye’ye duyurmak istedik. Valilik, büyükşehir belediyesi ve bakanlıkların üstün çabaları sonucunda Gaziantep'teki 1157 okulun tamamı Okulum Temiz Belgesini almaya hak kazandı. Bu kayda değer başarıda, takım ruhunun payı gerçekten çok büyük. Bakanlıklarımızla yerel idareler arasındaki 7/24 işbirliği ve hedefe odaklanma bize bu başarıyı getirdi. Okulum Temiz Belgesi sayesinde çocuklarımız hijyen şartları en üst seviyeye taşınmış ve gerekli tedbirleri alınmış ortamlarda eğitim hayatlarına devam ediyorlar. Velilerimiz, evlatlarını gönül rahatlığı içinde okullarına gönderirken çocuklarımız da salgının yayılmasında bir risk unsuru olarak inşallah gündeme gelmeyecek. Yakın zamanda Gaziantep'te TÜBİTAK kitap satış mağazası açılacak. Aynı zamanda yerel dinamiklerle beraber kentteki tüm öğretmenlerin bu yayınlara ulaşımı sağlanacak.”

Gaziantep Valisi Davut Gül ise projenin malzemelerin temin edilmesi, öğretmenlerin eğitimi ve denetim sistemi olarak üç ayakta gerçekleştiğini söyledi. Yaklaşık 6 milyon liralık malzeme temin edildiğini anlatan Gül, kentteki 1157 okulun tamamının sertifika almaya hak kazandığını belirtti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de Ankara'dan bağlandığı törende, projenin Gaziantep için çok önemli olduğuna dikkati çekerek çocukların ve ailelerinin sağlığı konusunda hızla çalışma yürüttüklerini söyledi. Proje kapsamında yapılan çalışmaları ve temin edilen malzemeleri anlatan Şahin, "Okulun güvenli olması için bütün malzemeleri temin ettik. 1157 okulda maliyeti 6 milyon lira" dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe ise okul müdürleri aracılığıyla tüm alt yapıyı hazırladıklarını, daha sonra eğitimlere geçtiklerini anlattı. Tepe, "Gaziantep'te 600 bin öğretmen, 600 bin veliye eğitim verdik. Bu protokolün gereklerini yerine getirerek 1157 okulun tamamı belgeli oldu. Hayırlı olsun" diye konuştu.

Konuşmaların ardından sertifikalar dağıtıldı.