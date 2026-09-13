Okullar sıkı güvenlikle açılıyor

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Türkiye genelinde yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 1 milyon 200 bin öğretmen için yarın ilk ders zili çalacak. Okulların kapandığı 26 Haziran’dan itibaren okula ara veren öğrenciler, büyük bir coşkuyla sınıfları yeniden dolduracak. Bu kapsamda birçok ilde eğitim öğretim yılının başlangıcı için hazırlıklar tamamlandı. Temizlikten güvenliğe, ulaşımdan gıdaya kadar birçok alanda tedbirler alınmaya ve uygulanmaya başladı.

OKUL ÖNLERİNE EKİPLER

İçişleri Bakanlığı, 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde 81 il genelinde okul giriş ve çıkışlarını takip etmek amacıyla 21 bin 103 okulda 6 bin 105 ekip görevlendirdi. 2025-2026 döneminde 519 bin 336 okul servis aracı denetlenirken, 105 bin 677 araca da işlem uygulanmıştı. Diğer yandan Ankara, İzmir, Bursa valilikleri başta olmak üzere eğitim öğretim yılı başlamadan önce tüm valiliklerde okul güvenliği ve tedbirleri konulu toplantılar gerçekleştirildi. Bu toplantılarda, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde, okullarda öğrencilerin güvenliğini ve eğitim ortamlarının huzurunu güçlendirmeye yönelik çalışmalar ele alındı. Kolluk birimleri, il müdürlükleri ve kurum yöneticilerinin yer aldığı toplantılarda, bu kapsamda yürütülen çalışmalarla alınan güvenlik tedbirleri de gözden geçirildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, geçtiğimiz günlerde konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Okullarımızda evlatlarımızın huzur ve güven içinde eğitim görmesi en temel önceliklerimizdendir. Okul güvenliğine ilişkin tedbirlerimizi kararlılıkla uygulayacağız. Çocuklarımızın güvenliği, ailelerimizin huzuru ve şehirlerimizin emniyeti için tüm kurumlarımızla çalışmalarımızı sürdüreceğiz” demişti.

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TÜM GİRİŞLERE DEDEKTÖR

İstanbul’da da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yarın okul kantinleri denetlenecek. Ayrıca okul bahçelerindeki güvenlik ve koordinasyona katkı sunacak 3 bin 13 bahçe görevlisi de yarın göreve başlayacak. Bahçe görevlilerine yönelik eğitimler polisler tarafından verilecek. İstanbul’da bulunan tüm okullarda bu sene İstanbul Valiliği tarafından temin edilen dedektörler bulunacak. Uygun görüldüğü zaman, riskli görülen durumlarda dedektörle gerekli aramalar, incelemeler ve kontroller yapılacak. İŞKUR üzerinden Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında görevlendirilen 8 bin 500 temizlik personeli de İstanbul’daki okullarda görev yapmaya başlayacak.

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İSTANBUL’DA ULAŞIM BEDAVA... DERS SAATLERİ DEĞİŞTİ

Megakent İstanbul’da, 14 Eylül Pazartesi günü 06.00-16.00 saatleri arasında toplu taşıma ücretsiz. Ayrıca İstanbul Valiliği’nin değerlendirmesine göre, ilk gün 19 bine yakın servis ve binlerce velinin özel aracı trafikte olacak. Bu nedenle sabah erken saatlerde ve akşamüstü oluşabilecek trafik yoğunluğunu önlemek amacıyla okullarda eğitim öğretim yarın 10.00–15.00 saatleri arasında yapılacak. Salı gününden itibaren ise okul saatleri normale dönecek. İstanbul Valiliği tarafından alınan kararla İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluk alanında 719 noktada, bin 276 ekiple okul tedbirleri uygulanacak. Bu tedbirler, eğitim öğretim yılı boyunca uygulanmaya devam edecek. İstanbul’da 239 okulda 229 “Okul Kolluk Görevlisi”, 2 bin 620 okula, 470 “Eğitim Koordinasyon Görevlisi” faaliyet gösterirken, bin 493 okulun giriş çıkış saatlerinde de 578 ekip hazır bulunacak. Ayrıca okullar ve çevresinde meydana gelebilecek her türlü güvenlik sorununa en seri şekilde müdahale ederek yerinde çözüme kavuşturmak amacıyla 39 ilçede 45 Mobil Okul Timi (MOT) görev yapacak.

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SERVİSLERE DENETİM

İstanbul’daki okul servisleri, öğrencilerin güvenli ve konforlu ulaşımı için kapsamlı kontrolden geçiriliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Toplu Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü (TUHİM) koordinasyonunda, İBB iştiraki İstanbul Ulaşım AŞ tarafından yürütülen Taşıt Hizmet Kalitesi Uygunluk Kontrolü (TAHKUK) kapsamında servis araçları çok sayıda kriter üzerinden denetlendi. Bin 221 araç incelendi, 738 araçta toplam bin 810 uygunsuzluk belirlendi. Yıl sonuna kadar 5 bin 709 okul servis aracının kontrol edilmesi planlanırken, 15 yaşını dolduran araçlar ise okul taşıtı olarak hizmet veremeyecek.