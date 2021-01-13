Okullar ne zaman açılacak? MEB tatil takvimini duyurdu... 22 Ocak Cuma gününe kadar sürecek

Okullarda yüz yüze eğitime ne zaman geçileceği son gelişmeler ile takip ediliyor. MEB'in daha önce yaptığı açıklamaya göre ilkokul, ortaokul ve liselerde uzaktan eğitim 22 Ocak 2021 Cuma gününe kadar devam edecek. İkinci dönem ise 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak. Yüz yüze eğitim tarihi ise vaka sayısının durumuna göre netleşecek.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığınca, yapılan açıklamada İlkokul, ortaokul ve liselerde uzaktan eğitim, 2020-2021 eğitim öğretim yılının ilk döneminin tamamlanacağı 22 Ocak 2021 Cuma gününe kadar devam edeceği açıklandı. Yapılan açıklamaya göre okullar 22 Ocak Cuma gününe kadar yüz yüze eğitime geçmeyecek.

25 Ocak Pazartesi günü başlayacak yarı yıl tatil süresine ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresinin de eklendiği bildirildi. 2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak.

TOPLUM BİLİMLERİ KURULU ÜYESİ AÇIKLAMA YAPTI

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan'dan ''Koronavirüs önlemleri nedeniyle getirilen kısıtlamalar ne zaman kalkar?'' sorusuna yanıt geldi. Sokak kısıtlamalarının etkisinin çok güçlü olduğunu gözlemlediklerini belirten İlhan, "Hasta sayısı yaklaşık 1 aylık süreçte 7 binden 1500 civarına düştü. Aşının ilk dozunun yapılacağı zamanı 15 Ocak gibi düşünsek, ikinci doz 28 gün sonra yapılacak, buna göre 15 Şubat sonrasında kısıtlamaların kaldırılmasını düşünmek daha uygun olacaktır" dedi. Prof. Dr. İlhan, hasta sayısı binin altına düşerse okulların da açılabileceğini belirtti.