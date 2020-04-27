Okullar ne zaman açılacak

Uzaktan eğitim 23 Mart'ta başlamıştı. Yeni alınan kararla bu süreç 30 Nisan'a kadar uzatılmıştı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda her türlü senaryoya hazırlıklı olduklarını dile getirdi. Okulların açılması halinde eğitim öğretime mayıs ayından itibaren başlanabileceğini belirten Bakan Selçuk, telafi eğitimleri için de hazırlıkların sürdüğünü söyledi. Bakan Selçuk, çocukların dinlenmelerini de önemsediklerini belirterek, "Okullar ne zaman açılırsa açılsın, Temmuz ve ağustos aylarında eğitim planlamıyoruz. Telafi eğitimleri için mayıs-haziran veya eylül ekim ayları daha fazla öne çıkıyor” demişti.