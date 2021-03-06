‘Okullar bayram yeri’

Sakarya-Ferizli Hatice Aslan İlk/Ortaokulu ziyareti sonrası konuşan Selçuk, okullarda yüzde 80’in üzerinde bir katılım olduğunu belirterek, bu durumun okulların açılmasının desteklendiğinin göstergesi olduğunu söyledi: “Okullarımızın açıldığı bu hafta bizim özellikle veriye dayalı olarak yaptığımız çalışmalar şunu gösteriyor. İlkokul ve ortaokullarda yüzde 80’in üzerinde bir katılım var. Liselerde de yüzde 70’in üzerinde bir katılım var. Tüm bunlar bize şunu gösteriyor. Çocuklarımızda ve velilerimizde çok yüksek bir katılımla okullarımızın açılmasının desteklendiğini gösteriyor. Bu bizi elbette mutlu ediyor ama bir taraftan da tedbirlerimizi güçlendirmek ortaya çıkacak olan muhtemel problemlerle ilgili tedbir almak bütün odağımız oraya yoğunlaşmış durumda.

YÜKSEK ÖNLEMLER

Bizim bu süreci öğretmen ve öğrencilerimiz için velilerimiz için daha da kolay kılmamız ve bu süreçte sorun yaşanmaması konusunda daha yüksek önlemler alınması gerekiyor ve şu an yaptığımız şey de o zaten. Bugün Sakarya’daki okullarımızda birtakım incelemeler yapıyoruz. Öğretmenlerimizle görülüyoruz. Yöneticilerimizle görüşüyoruz. Valimiz ve başkanlarımızla istişareler yapıyoruz. Bütün Türkiye’yi gezerek yerinde, sahada, okul okul ne tür durumlar var, neler yaşanıyor, yapabileceğimiz neler var, bunları belirlemekle meşgulüz. Çocuklar bir bayram yeri gibi bakıyorlar. Sınıfların heyecanı atmosferi çok farklılaşmış. Bir olağan sınıfın ötesinde başka bir sevinci yaşıyor çocuklarımız, öğretmenlerimiz. Bunu gözlerindeki pırıltıdan ve seslerindeki tondan anlayabiliyorum. Çok daha büyük bir mutlulukla bunu göstermek mümkün olabilir ama böyle bir günde şehitlerimizin olduğu bir günde yüreğimizdeki burukluk bunu engelliyor. Okullardaki sevincin hep hatırlanması gerektiğini düşünüyorum.”

Bakan Selçuk, Sakarya’da ziyaret ettiği çocuklarla mesafeli oyun oynadı.