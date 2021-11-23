Okullar açıldı... Arkadaşlarına koştular

Haberin Devamı

Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarında öğrenciler sıralarına kavuştu. Öğrenciler duygularını şöyle dile getirdi:

* Hakan Önal (3’üncü sınıf): “Tatilde oyun da oynadım, ders de çalıştım. Okulu özledim. Çünkü tatil olunca arkadaşlarımı göremiyorum, hemen arkadaşlarımın yanına koştum.”

* Dila Günaydın (2’nci sınıf): “Okulda eğleniyorum, ders yapmayı çok seviyorum. Göz doktoru olmak istiyorum, hayalim için çok çalışmam gerektiğini biliyorum.”

* İpek Uzun (5’inci sınıf): “Tatilde oyun oynadım, gezmelere gittim. Ama arkadaşlarımı özledim. Okula gelmek benim için heyecan verici, en güzel tokalarımı taktım.”

66 SINIF KAPALI

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in yaptığı açıklamaya göre ara tatil sonrasında Türkiye çapında toplam 850 bin sınıftan sadece 66’sı koronavirüs nedeniyle kapalı olacak. Diğer tüm sınıflarda yüz yüze eğitim devam edecek.

Yaklaşık 1,2 milyon öğretmen arasında en az iki doz aşılanan ve hastalığı geçirdiği için antikor oluşan öğretmenlerin oranı ise yüzde 93’e ulaştı.

Haberin Devamı

YARIYIL 24 0CAK’TA

2021-2022 eğitim öğretim yılında ara tatilin geride kalmasının ardından birinci dönem 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler 24 Ocak 2022 Pazartesi günü yarı yıl tatiline başlayacak. 4 Şubat 2022 Cuma günü ara tatilin sona ermesinin ardından 7 Şubat Pazartesi günü ikinci dönemin ilk ders zili çalacak. Öğrenciler ikinci dönem ara tatilini 11- 15 Nisan 2022 arası yapacak. Yaz tatili ise 17 Haziran 2022’de başlayacak.

SAYILARLA EĞİTİM

* Toplam öğrenci sayısı: 18 milyon 352 bin 943

* Okul öncesi: 1 milyon 225 bin 981

* İlkokul: 5 milyon 328 bin 391

* Ortaokul: 5 milyon 212 bin 969

* Ortaöğretim: 6 milyon 318 bin 602 öğrenci

* Öğretmen sayısı: Yaklaşık 1.2 milyon