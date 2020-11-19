Okullar 4 Ocak’a kadar kapalı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yaptığı açıklamada, 20 Kasım Cuma gününden 4 Ocak Pazartesi gününe kadar resmî ve özel, tüm okul öncesi kurumlar, kreşler, ilkokul, ortaokul ve liseler ile özel eğitim okullarında eğitimin uzaktan devam edeceğini belirtti. MEB bu süre zarfında ana eğitim noktasının TRT EBA kanalları ile EBA internet platformu olacağının altını çizdi. Bakanlık bu süreçte öğretmenlerin de çalışmalarına uzaktan devam edeceğini belirtti.

31 ARALIK’A KADAR SINAV YOK

MEB, 31 Aralık 2020’ye kadar yüz yüze veya uzaktan hiçbir sınav yapılmayacağını açıkladı. Bakanlık sınavlarla ilgili planlamasını revize edip daha sonra duyuracak. Öğrenciler, yüz yüze ve uzaktan eğitimle yapılan müfredattan sorumlu olacak. Merkezî sınavların müfredatının uzaktan eğitim sürecine uyumlu hâle getirilmesiyle ilgili çalışmaların da sürdüğü belirtildi.

ÖĞRENCİLER: ÜZÜLDÜK

Hakan Yiğit (Bilfen Okulları 6.sınıf): Online eğitime alıştık ama yüz yüze eğitimi çok özledik. Biz hiç gidemedik okula. Okulların açılmasını beklerken tamamen uzaktan eğitime geçilmesi beni üzdü.

Ezo Özcan (Bilfen Okulları 5.sınıf öğrencisi): Kafa karışıklığı yaşamaya başladık artık. Bazen düşünüyorum bugün evde miyiz okula mı gidecektik diye. Okulun binası bile beni mutlu ediyordu. Öğretmenlerimin yüzünü görebilmek güzel oluyordu. Bu anlamda üzüldüm bu karara.

Bade Nur Çetin (Bilfen Okulları 8. sınıf öğrencisi): Bir hayal kırıklığı oldu. Okulda sağlıklı bir ortam vardı bence. İlk online süreç başladığında çok bir sıkıntı yaşamadım. Okullar açılınca da çok mutlu olmuştum. Okula gitmek çalışma isteğimi arttırıyordu.