Ders yılının 19 Haziran’da sona ermesinin hemen ardından yaz okulu yayınlarının halihazırda TRT EBA TV ekranlarında öğrenci ve velilerle buluşmaya devam ettiğini anlatan Mete, “Ders zilimizi 31 Ağustos’ta çalacak, birinci dönemin ilk üç haftasında ağırlıklı ve devamında yıl boyunca destekleme yetiştirme kurslarımızda olmak üzere telafi eğitimi yapacağız” dedi.

TEDBİRLERİMİZİ ALIYORUZ

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter’dan yaptığı açıklamada “31 Ağustos’ta okullarımızın kapılarını açacak şekilde tedbirlerimizi alıyoruz. Kontrollü sosyal yaşam ile herkesi çocuklarımızın eğitimine destek vermeye çağırıyoruz” paylaşımında bulundu.

Okullar 31 Ağustos’ta açılacak ve gelecek yıl 18 Haziran’da yaz tatili başlayacak. Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2020’de, yarıyıl tatili 25 Ocak – 5 Şubat 2021’de, ikinci dönem ara tatili de 12-16 Nisan 2021’de.