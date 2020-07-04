MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim HaberleriOkullar 31 Ağustos’ta açılacak
GeriEğitim Okullar 31 Ağustos’ta açılacak
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Eğitim
EĞİTİM SERVİSİ
Haber Giriş: 04.07.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Okullar 31 Ağustos’ta açılacak

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Okullar 31 Ağustos’ta açılacak
Abone Olgoogle-news

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Ortaöğretim Genel Müdürü Cengiz Mete, 2020-2021 eğitim öğretim yılı çalışma takviminin 81 ile gönderilen genelgeyle duyurulduğunu söyledi.

Ders yılının 19 Haziran’da sona ermesinin hemen ardından yaz okulu yayınlarının halihazırda TRT EBA TV ekranlarında öğrenci ve velilerle buluşmaya devam ettiğini anlatan Mete, “Ders zilimizi 31 Ağustos’ta çalacak, birinci dönemin ilk üç haftasında ağırlıklı ve devamında yıl boyunca destekleme yetiştirme kurslarımızda olmak üzere telafi eğitimi yapacağız” dedi.

TEDBİRLERİMİZİ ALIYORUZ

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter’dan yaptığı açıklamada “31 Ağustos’ta okullarımızın kapılarını açacak şekilde tedbirlerimizi alıyoruz. Kontrollü sosyal yaşam ile herkesi çocuklarımızın eğitimine destek vermeye çağırıyoruz” paylaşımında bulundu.

Okullar 31 Ağustos’ta açılacak ve gelecek yıl 18 Haziran’da yaz tatili başlayacak. Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2020’de, yarıyıl tatili 25 Ocak – 5 Şubat 2021’de, ikinci dönem ara tatili de 12-16 Nisan 2021’de.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle