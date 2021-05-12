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Eğitim
Eğitim Servisi
Haber Giriş: 12.05.2021 - 22:32 | Son Güncelleme:

Okullar 17 Mayıs’ta uzaktan eğitimle başlıyor

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Okullar 17 Mayıs’ta uzaktan eğitimle başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB),17 Mayıs Pazartesi günü uzaktan eğitimin başlayacağını duyurdu.

MEB tarafından yapılan açıklamada: "17 Mayıs 2021 Pazartesi günü resmî ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında uzaktan eğitim yapılacak." denildi.

Yapılan açıklamanın tamamı ise şöyle:

"Resmî ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında yüz yüze eğitimin devamıyla ilgili karar, 17 Mayıs 2021 tarihinde yapılacak durum değerlendirmesinin ardından kamuoyu ile paylaşılacak."

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