Okullar 17 Mayıs’ta uzaktan eğitimle başlıyor
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB),17 Mayıs Pazartesi günü uzaktan eğitimin başlayacağını duyurdu.
MEB tarafından yapılan açıklamada: "17 Mayıs 2021 Pazartesi günü resmî ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında uzaktan eğitim yapılacak." denildi.
Yapılan açıklamanın tamamı ise şöyle:
"Resmî ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında yüz yüze eğitimin devamıyla ilgili karar, 17 Mayıs 2021 tarihinde yapılacak durum değerlendirmesinin ardından kamuoyu ile paylaşılacak."