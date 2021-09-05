Okulda pozitif vaka çıkarsa ne olacak?

Rehbere göre, öğretmenin pozitif vaka çıkması durumunda, öğrenciler izleme alınacak ve okula devam edecek. Öğretmenler izleme alınacak ve eğitim vermeye devam edecek. Pozitif vaka çıkan sınıfta görev alan öğretmenler ve o sınıfın diğer öğrencileri, okul girişinde 14 gün boyunca günde en az iki defa semptom sorgulaması yapılarak ateş ölçümleri gerçekleştirilecek ve bunlar kayıt altına alınacak. Sağlık Bakanlığı ile birlikte hazırlanan rehber, 81 ilin Millî Eğitim Müdürlüğüne gönderildi. İşte rehberde yer alan bilgiler:

ÖĞRENCİ POZİTİF ÇIKARSA

Sınıfta öğrencilerden herhangi birine COVID-19 tanısı konulduğunda öğrenciler ve öğretmenler gözleme alınacak ve okula devam edecek. Pozitif vaka çıkan sınıfta görev alan öğretmenler ve o sınıfın diğer öğrencileri okul girişinde 14 gün boyunca en az 2 ders saati arayla günde iki kez semptom sorgulaması yapılarak ateş ölçümleri gerçekleştirilerek, kayıt altına alınacak. Semptom belirtileri veya yüksek ateş tespit edilenler sağlık kuruluşlarına yönlendirilecek. Sağlık kuruluşunun değerlendirmesine göre bu kişiler okula devam eder ya da vaka olarak kabul edilir.



SERVİSLERDE, ÖĞRENCİLERDEN BİRİNDE COVID-19 POZİTİF VAKA SAPTANMASI DURUMUNDA

Öğrenciler temaslı kabul edilir ve kuralına uygun maske takmak koşuluyla okula devam eder. Servis şöförü ve personel temaslı kabul edilir ve kuralına uygun maske takmak koşuluyla çalışmaya devam eder.

ÖĞRETMEN POZİTİF ÇIKARSA

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in imzası ile gönderilen rehberde şunlar yer aldı:

Sınıfta ders veren öğretmen COVID-19 pozitif vaka saptanırsa öğrenciler izleme alınacak ve okula devam edecek. Öğretmenler izleme alınacak ve eğitim vermeye devam edecek. Pozitif vaka çıkan sınıfta görev alan öğretmenler ve o sınıfın diğer öğrencileri, okul girişinde 14 gün boyunca günde en az iki defa semptom sorgulaması yapılarak ateş ölçümleri yapılacak ve kayıt altına alınacak. Bu sınıftaki çocukların teneffüs saatinin diğer sınıflardan farklılaştırılması sağlanacak. Semptom veya yüksek ateş tespit edilen kişi sağlık kuruluşuna yönlendirilecek. Sağlık kuruluşunun değerlendirmesine göre herhangi bir semptom göstermeyen öğrenci/öğretmen okula devam edecek; aksi durumda ise vaka olarak kabul edilecek. Öğretmenin pozitif vaka çıkması durumunda, öğretmenin okul dışında riskli bir teması yoksa ilk pozitif vaka çıkan sınıftaki tüm öğrenciler yakın temaslı kabul edilecek. Bu öğrenciler eve gönderilip 14 gün boyunca temaslı takibine alınacak. Okulda tüm öğretmenler temaslı kabul edilecek ve maske takmak koşuluyla okula devam edecek. Temaslı öğretmenlerin okul tarafından 14 gün boyunca en az 2 ders saati arayla günde iki kez semptom sorgulaması yapılarak ateş ölçümleri gerçekleştirilecek ve bunlar kayıt altına alınacak. Semptom belirten veya yüksek ateşi tespit edilen öğretmen sağlık kuruluşuna yönlendirilecek. Sağlık kuruluşunun değerlendirmesine göre okula devam edecek veya vaka olarak kabul edilecek.

GÜNDE İKİ KEZ ATEŞ ÖLÇÜMÜ YAPILACAK

Öğretmenin okul dışında riskli bir teması var ise, diğer öğretmenler ve ilk vaka çıkan sınıftaki öğrenciler temaslı kabul edilecek, okul tarafından 14 gün boyunca en az 2 ders saat arayla günde iki kez semptom sorgulaması yapılarak ateş ölçümleri gerçekleştirilecek ve bunlar kayıt altına alınacak. Semptom belirten veya yüksek ateş tespit edilen kişiler sağlık kuruluşuna yönlendirilecek. Sağlık kuruluşunun değerlendirmesine göre kişiler okula devam edecek veya vaka olarak kabul edilecek.



TEMASLI KABUL EDİLENLER

Öğretmenler ve öğretmeni derse girdiği sınıftaki öğrencilerin, okul tarafından 14 gün boyunca en az 2 ders saati arayla günde iki kez semptom sorgulaması yapılarak ateş ölçümleri gerçekleştirilir ve bunlar kayıt altına alınır. Semptom belirten veya yüksek ateş tespit edilenler sağlık kuruluşuna yönlendirilir. Sağlık kuruluşunun değerlendirmesine göre bu kişiler okula devam eder veya vaka olarak kabul edilir.

YAKIN TEMASLI KABUL EDİLENLER

Aynı sınıfta eş zamanlı (10 gün içerisinde) birden fazla vaka çıkması durumunda sınıftaki tüm öğrenciler yakın temaslı kabul edilir. Bu öğrenciler eve gönderilir ve 14 gün boyunca temaslı takibine alınır.



