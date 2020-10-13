Okulda korona şüphesi oluşursa

Okullar açıldı ama korona salgını sürüyor. Çocuklarını okula gönderen veliler eğitim öğretim yeniden okula taşındığı için mutlu olsa da pandemi sebebiyle endişeli. “Okullarda korona şüphesi durumunda ne olacak?” sorusu gündemdeki yerini korurken cevap Milli Eğitim Bakanlığı’ndan geldi. “Öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin ve tüm çalışanlarımızın sağlığı ve güvenliği için tedbirlerimizle hazırız.” diye başlayan bir açıklama yapıldı. Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulu’nun hazırladığı rehber paylaşıldı. İşte okullarda öğrenci, öğretmen ya da diğer görevlilerde covid-19 şüphesi durumunda yapılacaklar.

1- Covid-19 riski taşıyan kişi okulda önceden belirlenen müşahede odasına alınır.

2- En yakın sağlık kuruluşuna çağrı yapılır.

3- Kişinin velisi ya da yakını okula çağırılır.

4- Kişiye covid-19 testi yapılır.

5- Test sonucunun pozitif çıkması durumunda kişi 14 gün evinde yada hastanede gözetim altına alınır.