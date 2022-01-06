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Okulda geri dönüşüm atağı

#Geri Dönüşüm#Atık#Kocaeli
Okulda geri dönüşüm atağı

Türkiye'de depozitolu ambalaj sistemine geçilmeye hazırlanılırken, Kocaeli Körfez Çelik Sanayi Ortaokulunda başlatılan geri dönüşüm kampanyasında öğrencilerin kartlarına, okula getirdikleri geri dönüşüm malzemesi miktarı karşılığında para yükleniyor. Öğrenciler, kartlardaki bu parayla kantinden alışveriş yapıyor. 1 haftada yaklaşık 500 kilo geri dönüşüm malzemesi topladıklarını belirten okul müdürü İbrahim Yıldız, "Çöpe atılan birçok şeyin çöp değil değer olduğunu, öğrencilerimize yaşatarak öğretiyoruz dedi.

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Çelik Sanayi Ortaokulu'nda başlatılan geri dönüşüm kampanyasında, öğrencilerin okula getirdikleri geri dönüşüm malzemesi miktarınca kartlarına para yükleniyor. Geri dönüşümün önemini anlatmak amacıyla başlatılan projede kartlarına para yüklenen öğrenciler, elde ettikleri bakiyeyi okul kantininde harcayabiliyor. Öğrencilerden kartlarına yüklenen para karşılığı alınan geri dönüşüm malzemeleri, okulun çevre kulübüne üye diğer öğrenciler tarafından tasnif edilip, paketlenerek bölgede bulunan geri dönüşüm fabrikasına gönderiliyor. Böylece hem öğrenciler çevre bilinci kazanıyor hem de harçlıklarını çıkarıyor.

KATILIM HER GÜN ARTIYOR
Öğrencilerde çevre bilinci oluşturmayı amaçladıklarını anlatan Körfez Çelik Sanayi Ortaokulu Müdürü İbrahim Yıldız, "Biz çöpe atılan birçok kıymetin esasen çöp değil, değer olduğunu öğrencilerimize yaşatarak öğretiyoruz. Geri dönüşüm malzemelerini ekonomiye kazandırırken doğrudan öğrencilerimize yansıtabiliyoruz. Bu vesileyle harçlıklarını çıkarıyorlar. Bu şekilde bir dönüşüme bizzat katkı sunarak daha hakkıyla öğreniyorlar. Öğrencilerimizden gelen geri dönüşüm malzemelerini dönüştürerek, doğrudan okulda kullandıkları kartlı sisteme gerekli yüklemeyi yapıp, okul kantininde harçlık olarak değerlendirmelerini sağlıyoruz. Hem öğrencilerimizden hem de velilerimizden muazzam bir geri dönüş alıyoruz. Öyle ki katılım her geçen gün artıyor. Çevre kulübü öğrencilerinin sayısı her geçen gün artıyor. Öğrenciler bu projenin bir tarafı ve paydaşı olma gayretindeler diye konuştu.

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1 HAFTADA YARIM TONA YAKIN TOPLADIK 
Projenin başladığı ilk 1 haftalık dönemde öğrencilerden destek gördüklerini belirten Yıldız, "Projemizin tam anlamıyla faaliyete geçtiği 1 hafta boyunca yaklaşık olarak yarım tona yakın geri dönüşüm malzemesini geri dönüşüm fabrikasına ulaştırmış olduk. Yine bu hafta sonuna bahsettiğimiz ölçüde rakamı geri dönüşüm için fabrikaya ulaştıracağımızı tahmin ediyoruz" dedi. Projenin ilgi gördüğünü belirten Çevre Kulübü üyesi, 8inci sınıf öğrencisi Bora Büyükvardar ise "Getirilen geri dönüşüm malzemelerini alarak kendilerine bakiye yüklüyoruz. Arkadaşlarımız da kantinde istedikleri gibi bu bakiyeyi harcayabiliyorlar. Bu projenin bir parçası olduğum için mutluyum. Arkadaşlarımdan da çok güzel tepkiler alıyoruz" diye konuştu. 

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REKOR, 67 LİRALIK MALZEME GETİRENDE
Projeyle hem para hem de çevre bilinci kazandıklarını vurgulayan 6'ncı sınıf öğrencisi Fatma Ilız da "Bu işin bir parçası olduğum için çok heyecanlıyım. Gelen plastik, metal ve kağıtları arkadaşlarımızdan alarak tartıyoruz. Gelen miktar karşılığında kartlarına bakiye yüklüyoruz. Şu ana kadar rekor, 67 liralık geri dönüşüm malzemesi getiren bir arkadaşımızda. Böylece arkadaşlarımız hem para kazanmış oluyor hem de geri dönüşüm için bilinç kazanmış oluyor" dedi.

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#Geri Dönüşüm#Atık#Kocaeli

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