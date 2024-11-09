Okula kısa bir mola... Ara tatil başladı

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Bu yıl 2024-2025 eğitim öğretim yılının birinci döneminin ilk ara tatili dün okullarda son ders zilinin çalmasıyla başladı. Öğretmenler, öğrencilere ara tatilde bol bol dinlenme ve kitap okuma tavsiyesi verdi. Ancak hafta sonlarıyla birlikte 9 gün sürecek bu tatilde öğrenciler, dinlenmenin yanı sıra derslerindeki açıkları kapatmak için ödev yapacaklarını da söyledi. Türkiye genelinde 15 Haziran’da düzenlenecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava hazırlanan öğrenciler ise ara tatili sınava daha sıkı hazırlanmak için bir fırsat olarak gördüğünü dile getirdi. İstanbul’da Avcılar Şehit Melih Sancar Ortaokulu öğrencileri, ara tatil planlarını şöyle anlattı:

‘TEMPOYU DÜŞÜRMEDEN DERS ÇALIŞMAYA DEVAM’



Selahattin İnci, 8’inci sınıf: Okul başlayalı neredeyse 2 ay oldu ve bu süreç oldukça yoğun geçti. Derslerin yanı sıra okul temsilcisi olarak birçok etkinliğe de katıldığım bir dönemdi. Diğer yandan masa tenisiyle ilgileniyorum ve geçtiğimiz yıl turnuvalarda birinci oldum. Bu nedenle ara tatilde de hem ders çalışıp hem de masa tenisi gibi hobilerime zaman ayırmayı planlıyorum. Bu yıl LGS’ye de hazırlanıyorum. İstanbul’daki Çapa Fen Lisesi’ni kazanmak ve gelecekte pilot olmak istiyorum.

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Okuldaki ilk sınavlarımız sona erdi ve ara tatil öncesi aldığım yüksek notlar beni çok mutlu etti. Sınav süreci beni biraz yordu o nedenle bu 9 günlük ara tatil sürecinde güzelce dinlenmeyi planlıyorum. Ayrıca ders çalışmayı da sürdüreceğim çünkü dönemi yüksek notlarla tamamlamak istiyorum. Yazılıma da ilgim var, bu nedenle tatilde proje hazırlamayı planlıyorum.Bu yıl LGS’ye hazırlandığım için okulun açıldığı günden bu yana çok yoğun bir şekilde ders çalışıyorum. Haliyle yorulmuştum. O nedenle ara tatilin başlayacak olması beni çok mutlu ediyor. Ancak yine de tatilde sadece dinlenmeyi düşünmüyor aksine tempomu düşürmeden ders çalışmaya devam etmek de istiyorum. LGS’den yüksek bir puan almayı hedefliyorum, hayallerimden vazgeçmemek için ders çalışmaya devam edeceğim. Hem okumayı sevdiğim hem de paragraf sorularında kolaylık sağladığı için tatilde bol bol kitap da okuyacağım.

‘TATİLLERİ HİÇ SEVMİYORUM’

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Sahra Dericioğlu, 8’inci sınıf: Ara tatilde kitap okumaya, ders çalışmaya ve dinlenmeye odaklanacağım. Galatasaray Lisesi’ni kazanmayı hedefliyorum o nedenle bu ara tatili ders çalışmak için bir fırsat olarak görüyorum.

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Okulun son günü olduğu için bugün kendimi çok kötü hissediyorum. Çünkü tatilleri hiç sevmiyorum. Okulu, öğretmenlerimi, arkadaşlarımı ve derslerimi daha çok seviyorum. Başarılı olmak beni mutlu ediyor. Tatilde bunlar olmuyor ama bu 9 günlük sürede kitap okumayı ve bol bol test çözmeyi planlıyorum. İlerde aşçı olmak istiyorum.Tatile gireceğimiz için hem üzgün hem de mutlu hissediyorum. 9 gün boyunca arkadaşlarımdan uzak kalacak olmak beni mutsuz ediyor. Ancak bağlama kursuna gittiğim ve kitap okumayı çok sevdiğim için bu süreçte hobilerime vakit ayırabilecek olmak beni sevindiriyor.

‘TATİL, DİNLENMEK DEMEK’

Yusuf Eren Sönmez, 6’ncı sınıf: Bugün çok heyecanlıyım çünkü tatil başlıyor. Tatilde kuzenimin düğenine gideceğim için de mutluyum. Ayrıca diğer akrabalarımı da ziyaret edeceğim. Ara tatilleri çok seviyorum. Diğer yandan tatilde bol bol futbol oynayacağım ve her gün ders çalışacağım.

Murat Demirkol, 6’ncı sınıf: Tatil boyunca derslerimden, öğretmenlerimden ve arkadaşlarımdan uzak kalacağım için mutsuzum. Ancak tatil demek, dinlenmek demek. Bu nedenle kendimi iyi de hissediyorum. Bu süreçte ailemle vakit geçirip akrabalarımı göreceğim.

OKULÖNCESİNE TAKVİM

MEB tarafından okulöncesi öğrencilere yönelik ‘Aile ve Çocuk Ara Tatil Etkinlik Takvimi’ yayımlandı. MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü’nce hazırlanan takvimde, ailelere 11-15 Kasım tarihlerini kapsayan ara tatil dönemi boyunca çocuklarıyla birlikte nitelikli vakit geçirebilmeleri için günlük etkinlik önerileri sunuldu. Takvim, çocukların aileleri ile doğada zaman geçirmesi için ‘doğa zamanı’, ailece evde yapılacak bir etkinlik veya bir oyunun yer aldığı ‘etkinlik zamanı’ bölümlerinden oluşuyor. MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik de ‘oyun’, ‘deney’ ve ‘sanat’ gibi kategorilerde çeşitli etkinliklerin yer aldığı ‘Arada 1 Tatil Dergisi’ yayımlandı.

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2024-2025 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

Birinci dönem sonu: 17 Ocak 2025

Yarıyıl tatili: 20 Ocak 2025

İkinci dönem başlangıcı: 3 Şubat 2025

İkinci dönem ara tatili: 31 Mart - 4 Nisan 2025

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav: 15 Haziran 2025

İkinci dönem sonu: 20 Haziran 2025