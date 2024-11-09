Okula kısa bir mola... Ara tatil başladı

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Bu yıl 2024-2025 eğitim öğretim yılının birinci döneminin ilk ara tatili dün okullarda son ders zilinin çalmasıyla başladı. Öğretmenler, öğrencilere ara tatilde bol bol dinlenme ve kitap okuma tavsiyesi verdi. Ancak hafta sonlarıyla birlikte 9 gün sürecek bu tatilde öğrenciler, dinlenmenin yanı sıra derslerindeki açıkları kapatmak için ödev yapacaklarını da söyledi. Türkiye genelinde 15 Haziran’da düzenlenecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava hazırlanan öğrenciler ise ara tatili sınava daha sıkı hazırlanmak için bir fırsat olarak gördüğünü dile getirdi. İstanbul’da Avcılar Şehit Melih Sancar Ortaokulu öğrencileri, ara tatil planlarını şöyle anlattı:
‘TEMPOYU DÜŞÜRMEDEN DERS ÇALIŞMAYA DEVAM’
Selahattin İnci, 8’inci sınıf: Okul başlayalı neredeyse 2 ay oldu ve bu süreç oldukça yoğun geçti. Derslerin yanı sıra okul temsilcisi olarak birçok etkinliğe de katıldığım bir dönemdi. Diğer yandan masa tenisiyle ilgileniyorum ve geçtiğimiz yıl turnuvalarda birinci oldum. Bu nedenle ara tatilde de hem ders çalışıp hem de masa tenisi gibi hobilerime zaman ayırmayı planlıyorum. Bu yıl LGS’ye de hazırlanıyorum. İstanbul’daki Çapa Fen Lisesi’ni kazanmak ve gelecekte pilot olmak istiyorum.
‘TATİLLERİ HİÇ SEVMİYORUM’
‘TATİL, DİNLENMEK DEMEK’
Murat Demirkol, 6’ncı sınıf: Tatil boyunca derslerimden, öğretmenlerimden ve arkadaşlarımdan uzak kalacağım için mutsuzum. Ancak tatil demek, dinlenmek demek. Bu nedenle kendimi iyi de hissediyorum. Bu süreçte ailemle vakit geçirip akrabalarımı göreceğim.
OKULÖNCESİNE TAKVİM
MEB tarafından okulöncesi öğrencilere yönelik ‘Aile ve Çocuk Ara Tatil Etkinlik Takvimi’ yayımlandı. MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü’nce hazırlanan takvimde, ailelere 11-15 Kasım tarihlerini kapsayan ara tatil dönemi boyunca çocuklarıyla birlikte nitelikli vakit geçirebilmeleri için günlük etkinlik önerileri sunuldu. Takvim, çocukların aileleri ile doğada zaman geçirmesi için ‘doğa zamanı’, ailece evde yapılacak bir etkinlik veya bir oyunun yer aldığı ‘etkinlik zamanı’ bölümlerinden oluşuyor. MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik de ‘oyun’, ‘deney’ ve ‘sanat’ gibi kategorilerde çeşitli etkinliklerin yer aldığı ‘Arada 1 Tatil Dergisi’ yayımlandı.
2024-2025 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ
Birinci dönem sonu: 17 Ocak 2025
Yarıyıl tatili: 20 Ocak 2025
İkinci dönem başlangıcı: 3 Şubat 2025
İkinci dönem ara tatili: 31 Mart - 4 Nisan 2025
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav: 15 Haziran 2025
İkinci dönem sonu: 20 Haziran 2025