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Eğitim
DHA
Haber Giriş: 23.09.2020 - 16:46 | Son Güncelleme:

Okula gelemeyen öğrencilerine kitap dağıttılar

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Okula gelemeyen öğrencilerine kitap dağıttılar
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Batman’ın Sason ilçesinde köy okulunda görevli öğretmenler, koronavirüs salgını nedeniyle okula gidemeyen öğrencilerine kitap dağıttı.

Sason ilçesine bağlı Derince köyünde koronavirüs tedbirleri nedeniyle okula gidemeyen öğrencilere, öğretmenleri tarafından kitap dağıtıldı. Derince İlk ve Ortaokulu Müdürü İdris Cihan, beraberindeki öğretmenlerle birlikte öğrencilerine evlerinde ziyaret ederek, eğitimlerini aksatmaları için kitap dağıtıldı.

Ders kitaplarını kapı kapı dolaşarak teslim ettiklerini söyleyen Cihan, "Pandemiden dolayı okula gelemeyen okula uzak köylerde yaşayan öğrencilerimizin uzaktan eğitime daha etkin katılmalarını sağlamak ve derslerini daha iyi takip etmeleri için ders kitaplarını köy köy kapı kapı dolaşıp teslim ettik" dedi.

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