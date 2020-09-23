Okula gelemeyen öğrencilerine kitap dağıttılar

Sason ilçesine bağlı Derince köyünde koronavirüs tedbirleri nedeniyle okula gidemeyen öğrencilere, öğretmenleri tarafından kitap dağıtıldı. Derince İlk ve Ortaokulu Müdürü İdris Cihan, beraberindeki öğretmenlerle birlikte öğrencilerine evlerinde ziyaret ederek, eğitimlerini aksatmaları için kitap dağıtıldı.

Ders kitaplarını kapı kapı dolaşarak teslim ettiklerini söyleyen Cihan, "Pandemiden dolayı okula gelemeyen okula uzak köylerde yaşayan öğrencilerimizin uzaktan eğitime daha etkin katılmalarını sağlamak ve derslerini daha iyi takip etmeleri için ders kitaplarını köy köy kapı kapı dolaşıp teslim ettik" dedi.