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Okula devam oranı yüzde 95’in üzerinde

#Mahmur Özer#Yüz Yüze Eğitim#Sorular
Okula devam oranı yüzde 95’in üzerinde

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ankara’nın çeşitli ilçelerinden gelen Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, İmam Hatip Lisesi, Güzel Sanatlar Lisesi ile Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi.

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Bakanlıkta yapılan buluşmada öğrencilerle sohbet eden Özer, “Şu anda ana odağımız, okulların yüz yüze eğitime devam etmesi. Bu süreçte dördüncü haftamızı başarılı bir şekilde tamamlamak üzereyiz.  Süreç, planlandığı gibi ilerliyor” dedi. Yüz yüze eğitimin yeniden başlaması konusunda hiçbir sıkıntı yaşanmadığını belirten Bakan Özer, salgın şartlarında alınması gereken önlemlere uymanın öneminin altını çizdi.

BİZDEN NE GİBİ BEKLENTİLERİNİZ VAR?
“Uzun bir aradan sonra yeniden yüz yüze eğitime başlarken istedik ki öğrencilerimizi dinleyelim, bir ihtiyacınız var mı? Yüz yüze eğitimden, Bakanlığın yürüttüğü faaliyetlerden memnun musunuz? Bizden ne gibi beklentileriniz var?” diyerek sözü öğrencilere bırakan Bakan Özer, onların öneri ve isteklerini dinledi.

Yaklaşık bir buçuk yıldır öğretmenleri ve arkadaşlarından uzak kaldıkları için onları çok özlediklerini ifade eden öğrenciler, yüz yüze eğitimin devamı konusundaki hassasiyetleri için Bakan Özer’e teşekkür etti. Keçiören Vatansever Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Fen Lisesinden Ufuk Kemal Altunsoy, yüz yüze eğitime geçilmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek “Yüz yüze eğitim, çevrim içi eğitimden kat kat daha iyi oldu. Okulların açılması bizim için çok mükemmel oldu” ifadesiyle mutluluğunu paylaştı.

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Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden Enes Yaşar, “Yüz yüze eğitim sürecindeki bu kararlılığınız ve cesur yürekliliğinizden dolayı teşekkür ediyoruz” diyerek okulda ihtiyaç duydukları konularda taleplerini Bakan Özer’e iletti.

Çankaya Cumhuriyet Fen Lisesi öğrencisi Esma Aktürk de uzun süre devam eden uzaktan eğitim nedeniyle hareketsiz kaldıklarını belirterek bu yüzden yeni dönemde kültür, sanat ve sportif etkinliklere daha çok yer verilmesini istedi.

Bunun üzerine Bakan Özer, “Okul ortamlarını çok daha zenginleştireceğiz. Bu bağlamda çocuklarımızın kültür, sanat ve sportif etkinliklere daha aktif katılması için çeşitli programlar yapıyoruz” diye konuştu.

Ankara Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisi Selin Badem ise “Yüz yüze eğitim çok iyi gidiyor. Bu sürece yaptığınız katkıdan dolayı çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuşarak okulunda ihtiyaç duydukları bazı konulardaki taleplerini Bakan Özer’e iletti.

ÖĞRETMENLERİMİZİN AŞILANMA ORANI YÜKSEK
Görüşmenin ardından değerlendirmede bulunan Bakan Özer, “Şu anda temel eğitim ve ortaöğretimde öğrencilerin okullara devam oranı çok yüksek. Türkiye genelinde devam oranı yüzde 95’in üzerinde. Bu, velilerin ve öğrencilerimizin artık önlemleri alarak okula devam etme noktasında bir kaygılarının olmadığını gösteriyor. Bu süreçte en büyük avantajımız, öğretmenlerimizin aşılanma oranlarının oldukça yüksek olması. Süreçte sınıf bazlı bir önlem yaklaşımı yürütüyoruz. Bu kapsamda 850 bin sınıfımız var, vaka nedeniyle zaman zaman bazı sınıflar uzaktan eğitime geçebilir ama önemli olan açık sınıfların varlığını sürdürmesidir. Diğer taraftan 14 gün ara veren sınıflarımız, dijital platformlar üzerinden canlı sınıf uygulaması ile derslerine devam edebiliyor” dedi.

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#Mahmur Özer#Yüz Yüze Eğitim#Sorular