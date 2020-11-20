Okul, yeniden evlere taşındı... Eğitimciler ve veliler ne diyor?

SALGININ İKİNCİ DALGASI EĞİTİMİ DE VURDU

16-20 Kasım tarihleri arasında okullar bir haftalık araya girmişti. Öğrenciler 23 Kasım’da yeniden okula gideceklerdi, ama geçtiğimiz mart ayında olduğu gibi okullar yine eve taşındı. Karar eğitim camiasında soğuk duş etkisi yarattı. En büyük zorluğu ise çalışan ebeveynler ve sınava hazırlanan öğrenciler yaşıyor. Peki alınan kararla ilgili öğrenciler, veliler ve eğitimciler ne düşünüyor?

UZAKTAN EĞİTİME ALIŞTIK

Robert Koleji Müdürü Nilhan Çetinyamaç: Okulların son derece tedbirli olduğu düşüncesindeyim. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan çok net yönlendirmeler geldi. Biz tüm tedbirleri almıştık. Toplum sağlığı açısından böyle bir karar alındıysa uyum sağlamak zorundayız. Zaten uzaktan eğitim konusunda artık deneyimimiz var. Bir sistemden diğerine dönmek zorlamıyor bizi. Öğrenciler de alıştı buna.

KARAR YENİDEN GÖZDEN GEÇİRİLMELİ

Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu: Biz uzaktan eğitimi yapıyoruz ama yüz yüze eğitimin yerini tutmuyor. Pandemi dönemindeki eğitim öğretimden kaynaklı olarak bu nesle kayıp nesil demememiz gerekiyor. Bunun için de şimdiden eğitim için bir reform düşünmek gerekir. Çocuklar için de travmatik bir yanı olacaktır. Benim beklentim okulların kapatılması kararının yeniden gözden geçirilmesi. Yeniden değerlendirme imkânı olursa Kasım sonu itibariyle özellikle ilkokul ve sınav grupları (8 ve 12’nci sınıflar) açılmasında yarar var.

EĞİTİMDEKİ KAYBIN TELAFİSİ GÜÇ

Tüm Özel Öğretim Kurumları Derneği (TÖDER) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Taşel: Online eğitime hazırız bir sorun yok. Ancak online eğitim yüz yüze eğitimin yerini tutmuyor. Bir an önce bu şartları sağlamak lazım. Avrupa ülkelerinde de yeni dalgadan sonra kapanmalar oldu. Ancak orada okullar kapatılmadı. Bizim de bu yönde çaba sarf etmemiz lazım. Eğitimin kapanmalar dışında tutulması gerektiğini düşünüyorum. Yıl sonuna kadar geçerli bir karar ama bu kararın daha erken gözden geçirilmesini istiyoruz. Okullarımızı ve kurslarımızı bir an önce açmamız lazım çünkü eğitimdeki kaybın telafisi güç oluyor.

SORUN OKULLARDA DEĞİL

Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZOK) Yönetim Kurulu Başkanı Nurullah Dal: Milli Eğitim Bakanı da Sağlık Bakanı da okulların daha güvenli olduğunu söylüyorlardı. Sistem bir şekilde ilerlerken okulların kapatılmasını doğru bulmuyorum şahsım adına. Bilim kurulunun suçluyu okul olarak ilan etmelerini kabullenemiyorum. Ama önemli olan sağlık tabi karar alınmışsa uyacağız.”

VELİLER: SINAV GRUPLARINA İSTİSNA TANINABİLİR

Hasan Çetin (Veli): Zaten 2 gün gidiyorlardı. Ancak buna rağmen bir ciddiyeti oluyordu eğitimin. Öğretmenleriyle görüşüyordu, ona göre azmediyorlardı. En azından sınava girecek öğrenciler 8‘inci sınıflar için mesela haftada iki gün bile olsa izin çıkarsa çok daha yararlı olur.

Seçil Yiğit (Veli): Tüm dünyayı etkileyen bir salgın bu. Yapacak bir şey yok. Online eğitime okullar ilk kapandığından itibaren devam ediyoruz. Gayet memnunuz aslında. Okulun yokluğunu hissetmedik pek. Ama tabi okulla duygusal bağ var. Sınav için bile okula gittiğimizde çok heyecanlanmıştık.