Okul, veli ve öğrenciye ayrı rehber: Elif ve Alp yol gösterecek

Öğrencilerin sınıfta hep aynı yerde oturması, tırabzanlara dokunmaması gibi tavsiyelerin yer aldığı rehberlerde, riskleri en aza indirmek için atılması gereken adımlar şöyle sıralandı:

YÜKSEK SES YOK

“(Eğitmenler için) Dersler sırasında öğretmen ile öğrenciler arasında sosyal mesafeye uygun şekilde oturma düzeni oluşturulacak. Açık havada yapılacak eğitim-öğretim faaliyetlerinde de fiziksel mesafe ve hijyen kurallarına uygun tedbirler alınacak.

Eğitim ortamlarında yüz yüze gelmeyecek şekilde çapraz oturma düzeni sağlanacak. Öğrenciler zorunlu haller dışında aynı yerde oturtulacak.

Damlacık oluşturması nedeniyle sınıf içinde yüksek sesle aktivite yapılmayacak.

Öğrencilerin gün boyu aynı eğitim ortamlarında ders görmesi sağlanacak. Günlük grup etkinliklerinde, öğrenciler hep aynı grupla etkinlik yapacak. Sanat, müzik, beden eğitimi gibi derslerde grupların birbirine karışması önlenecek.

Eğitim ortamlarında, beslenme faaliyetleri yapılmayacak.

Öğretmenler odasında sosyal mesafe kurallarına uygun davranılacak. Öğretmenler odasına misafir ve ziyaretçi kabul edilmeyecek, tek kullanımlık bardak, pet şişe su kullanılacak. Çay-kahve makinası olmayacak.

Öğrenci ve velilere salgınla ilgili düzenli olarak bilgilendirme yapılacak.





ÖNCE ATEŞ, SONRA OKUL

(Öğrenciler için) Okula gitmeden evde ateş ölçülecek.

Tırnaklar kısa ve temiz tutulacak. Okula gelir gelmez eller 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanacak.

Maske takarken ve çıkarırken sadece iplerinden tutulacak. Gerekli durumlarda maske değiştirilecek ve kurallara uygun olarak atık kutusuna atılacak. Eğer yıkanabilir ve yüzde yüz pamuklu kumaş maske kullanıyorsa da her zaman yedek maske bulundurulacak. Bu maske evde mutlaka o gün içinde temizlenecek.

Merdivenler kullanılırken, tırabzanlara ve duvarlara dokunulmayacak. Hep aynı sıraya oturulacak.

Eve gider gitmez kıyafetler değişecek ve eller yıkanacak. Her gün egzersiz yapılacak.

UZAKTAN İLETİŞİM

(Veliler için) Öğrencinin dengeli ve sağlıklı beslenmesine, uyku düzenine özen gösterilecek. Evdekilerin sağlık durumları da kontrol edilecek.

Yüksek ateş, öksürük ya da bir hastalık belirtisi varsa idare bilgilendirilecek ve öğrenci okula gönderilmeyecek. Kronik rahatsızlığı bulunan öğrencilerin kullandıkları ilaçlar okul idaresine bildirilecek. Okul idaresi ve öğretmenlerle iletişim, uzaktan erişimle (telefon, SMS, e-posta vb.) sağlanacak.”

KIYAFETLERİ PAYLAŞMAYIN

Rehberde pansiyonda kalması gereken öğrenciler için de uyarılarda bulunuldu. Buna göre, yemekhane girişinde öğrencilerin el hijyeni önlemlerini alması sağlanacak.

Çarşaf, yastık kılıfı, nevresim ve battaniyelerin her hafta temizliğine bakılacak. Öğrenci odaları öğrenciler okula gittikten sonra her gün en az iki saat boyunca havalandırılacak. Öğrenciler kişisel malzeme ve kıyafetlerini dolaplarında kapalı tutacak ve başkalarıyla paylaşmayacak. Odalarda salgın hastalık riski nedeni ile beslenme faaliyetleri yapılmayacak. Okul için kullanılan ayakkabılarla odada dolaşılmayacak.