Okul ve yemek ücretlerinde KDV iadesi

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 1 Eylül 2020 ile 30 Haziran 2021 arasında verilen eğitim ve öğretim hizmetlerinde KDV oranı geçici olarak yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmişti. Bu kararın ardından gözler, 1 Eylül'den önce okullara ödeme yapan velilere iade yapılıp yapılmayacağına odaklandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı da Türkiye Özel Okullar Derneğine gönderdiği yazıda, eğitim ve öğretim hizmetleri için 1 Eylül 2020'den önce düzenlenmiş faturalarda yüzde 8 oranında KDV hesaplanarak beyan edilmiş olması halinde, aradaki yüzde 7'lik KDV farkının iade edilmesi yönünde görüş bildirdi.

ÖZEL ÜNİVERSİTELER DE KAPSAMDA

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Semih Öz, KDV indiriminin sadece özel okullara gelmediğini belirtti. Öz, özel üniversiteler, motorlu taşıt sürücü kursları, korunmaya ihtiyacı olan aile, çocuk, engelli, yaşlı ve diğer kişilere götürülen sosyal hizmetlerle ilgili verilen eğitim ve öğretim hizmetlerinin de kapsamda olduğunu söyledi. Öz, velilerin, bu eğitim ve öğretim kurumlarına 1 Eylül'den önce ödeme yapıp, bu kapsamda fatura düzenlenmiş olabileceğini hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Eğitim ve öğretim hizmeti için 1 Eylül'den önce fatura kesildiyse yüzde 7'lik KDV farkının gider pusulası düzenlenerek iade edilmesi gerekiyor. Gider pusulalarındaki KDV, eğitim öğretim hizmeti veren mükellefler tarafından alıcıya, iadenin gerçekleştirildiği dönemde indirim konusu yapılabilecek. Gider pusulası, genellikle iade edilen ürünler için kullanılıyor. Bir kıyafeti iade ederken mağaza size bir belge imzalatıyor. O belge gider pusulasıdır. Burada da aynı yöntem geçerli. Özel okul gider pusulası düzenleyecek ve veliye imzalattıracak. Gider pusulasında yazılı tutarın veliye iade edilmesi gerekiyor. 1 Eylül'den önce yapılan ödemelerle ilgili fatura düzenlenmemesi halinde, bu bedel ‘avans’ olarak görülür ve okullar yapılacak ödemelerden bunu mahsup edebilir. Bazı okullar, son taksitlerden mahsup edeceklerini söylüyor. Velilerin talep etmesi durumunda iade hemen yapılabilir. Vergi tekniği açısından konunun KDV Kanunu'na konulacak bir geçici maddeyle düzenlenmesi daha doğru ancak Gelir İdaresi bir yazı yazarak konuya idari çözüm getirdi.

YEMEK HİZMETLERİNDE KDV İNDİRİMİNİN SÜRESİ UZATILMALI

Yemek hizmetlerinden alınan KDV 31 Temmuz'da çıkarılan Cumhurbaşkanı Kararı ile 31 Aralık'a kadar yüzde 1 olarak belirlendi. Yemek ücretinin zaten okul ücretinin içinde tahsil edilmesi halinde, 30 Haziran 2021'e kadar yüzde 1 KDV'ye dahil olacak. Yemek ücreti ayrı tahsil ediliyorsa vergi indirimi 31 Aralık 2020'ye kadar geçerli. Bu durumda, söz konusu vergi indiriminin süresinin okul ücretleriyle uyumlu olarak 30 Haziran 2021'ye kadar uzatılması uygun olur. Aksi halde Ocak 2021'den itibaren yemek ücretlerindeki KDV yüzde 8'e çıkacak. Yılbaşına kadar verilecek yemek hizmetlerinde 31 Temmuz 2020'den önce düzenlenmiş faturalar için de KDV farkının iadesinin gider pusulasıyla yapılması mümkün. Servis ücretlerindeki KDV ise yüzde 8 olarak uygulanmaya devam edecek.”