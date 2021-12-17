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Okul servislerine kapsamlı denetim

#İçişleri Bakanlığı#Güvenli Eğitim#Emniyet Genel Müdürlüğü
Okul servislerine kapsamlı denetim

İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde eş zamanlı yapılan 'Güvenli Eğitim’ uygulamasında; eksikleri tespit edilen 444 okul servis aracının trafikten menedildiğini, 12 sürücünün belgesinin ise geri alındığını açıkladı.

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı’nca çocuk ve gençleri başta kumar olmak üzere her türlü suçtan uzak tutmak ve korumak, öğrencilerin eğitim ve öğretimlerini daha güvenli ortamlarda sürdürmelerini sağlamak, park-bahçeler ve oyun salonlarını denetlemek, çocukların dilendirilmesini önlemek, arananları yakalamak ve suç unsurlarını ele geçirmek amacıyla ülke genelinde eş zamanlı ’Güvenli Eğitim’ uygulaması yapıldı.

12 bin 961 karma ekip ile 43 bin 561 emniyet ve jandarma personelinin katılımı ile yapılan uygulamalarda; 63 bin 783 okul servis aracı denetlendi. 244 ’emniyet kemeri takmamak’, 283 ’araç muayenesi yaptırmamak’, 168 ’okul servis araçları yönetmeliğine uymamak’, 61 ’fazla yolcu taşımak’ ihlalleri başta olmak üzere diğer ihlallerle birlikte toplam 1969 araç ve sürücüsüne cezai işlem yapılarak para cezası uygulandı. Eksikleri tespit edilen 444 okul servis aracı trafikten menedildi, 12 sürücünün belgesi de geri alındı.

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#İçişleri Bakanlığı#Güvenli Eğitim#Emniyet Genel Müdürlüğü

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