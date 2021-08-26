Okul servis araçlarına yeni düzen

- Okul servis araçlarında iç mekanı gösteren, mevzuata uygun şeffaf cam dışında cam kullanılamayacak.

- Servis aracında okul öncesi eğitim, ilköğretim ile kreş, gündüz bakımevleri ve çocuk kulüplerine devam eden çocuk/öğrenci olması durumunda rehber personel bulundurulacak.

- Taşınacak çocuğun/öğrencinin servis aracındaki azami seyahat süresi okul yönetimince belirlenecek ve bu süreye uyulacak.

- Okul servis araçlarındaki rehber personel, 22 yaşını doldurmuş ve 61 yaşından gün almamış olması kaydıyla, en az lise mezunu veya Milli Eğitim Bakanlığı onaylı kursu bitirmek şartıyla en az ilkokul mezunu olacak.

- “Okul servis aracı olarak kullanılacak taşıtların yaşları 12 yaşından büyük olmayacaktır” ifadesi, koronavirüs salgını gerekçesiyle değiştirildi. Taşıtların imal edildiği tarihten sonra gelen ilk takvim yılı esas alınmak şartıyla 12 yaşından küçük olması zorunluluğu, muayeneden geçmiş olması kaydıyla 1 Temmuz 2023 tarihine kadar 15 yaşından küçük olması şeklinde uygulanacak.