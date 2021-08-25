Okul servis araçları yönetmeliği değişti
Okul Servis Araçları Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayınlandı. Buna göre, okul servisi olarak kullanılacak araçların yaşı Temmuz 2023’e kadar geçerli olan muayaneden geçmiş olması şartıyla 12’den 15’e çıkarıldı. Ayrıca okul servis araçlarında şeffaf cam dışında cam kullanılamayacak.
Yönetmeliğin diğer maddelerinde göre ise servis aracında okul öncesi eğitim, ilköğretim ile kreş, gündüz bakımevleri ve çocuk kulüplerine devam eden çocuk/öğrenci olması durumunda rehber personel bulundurulacak. Taşınacak çocuğun/öğrencinin servis aracındaki azami seyahat süresi okul yönetimince belirlenecek ve servis araçları belirlenen bu süreye uymak zorunda olacak. Okul servis araçlarındaki rehber personel, 22 yaşını doldurmuş ve 61 yaşından gün almamış olması kaydıyla, en az lise mezunu veya Milli Eğitim Bakanlığı onaylı kursu başarıyla tamamlamak şartıyla en az ilkokul mezunu olacak.