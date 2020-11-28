Okul öncesinde uzaktan eğitim genelgesi

Koronavirüs vaka sayılarının artmasının ardından MEB tüm okullarda uzaktan eğitime geçildiğini açıklamış ancak okul öncesi için yüz yüze eğitime devam kararı alınmıştı. Karar yeniden gözden geçirildi ve okul öncesi için de uzaktan eğitime geçilebileceği belirtildi. Bakanlık il milli eğitim müdürlüklerine "Yüz Yüze Eğitime Ara Verilmesi" ve "Uzaktan Eğitim"e ilişkin iki yazı gönderdi. Yayımlanan genelge şöyle:

KARARI İL VE İLÇE MİLLİ EĞİTİM ALACAK

“Sağlık Bakanlığınca hazırlanan Kovid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan Okullarda Kovid-19 Pozitif Vaka Çıkması Durumunda Yapılması Gereken Uygulamalar doğrultusunda Kovid-19 salgınının ilgili yerleşim yerindeki seyrine bağlı olarak, gerektiğinde il veya ilçe hıfzıssıhha kurullarının görüşünü de alarak 4 Ocak'a kadar il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerince yüz yüze eğitim yapılan okul öncesi eğitim kurumlarında uzaktan eğitime geçme kararı alınabilecek. Bir kurumdaki eğitim tamamen yüz yüze ya da tamamen uzaktan olacak şekilde planlanacak. Bazı sınıflarda yüz yüze bazı sınıflarda uzaktan eğitim şeklinde bir planlama yapılamayacak.”

OKUL ÖNCESİNDE YÜZ YÜZE EĞİTİME ARA

Diğer taraftan Kovid-19 salgın sürecinde, çocukların okula devam etme durumları dikkate alınarak; taşıma merkezi okullar ve yatılı bölge ortaokulları bünyesindeki ana sınıfları ile köy ve benzeri seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okul öncesi eğitim kurumları öncelikli olmak üzere, yüz yüze eğitim yapılamayacak okul öncesi eğitim kurumları ilgili il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerince belirlenecek ve bu kuramlarda da uzaktan eğitime geçilecektir."

UZAKTAN EĞİTİM DETAYLARI DA BELLİ OLDU

Milli Eğitim Bakanlığı "Okul Öncesinde Uzaktan Eğitim" sürecine ilişkin ikinci bir yazıda işleyişin detaylarını paylaştı. Çocukların, eğitim etkinliklerinde bir yetişkinin desteğine ihtiyaç duymaları ve ekran karşısında uzun süre kalmanın onların gelişimlerine olan olumsuz etkileri de düşünülerek okul öncesi eğitim kurumlarındaki çocukların öğretmen rehberliğinde yüz yüze eğitime devam etmelerinin öncelikle tercih edildiği belirtildi.

Kovid-19 salgınının seyri ve diğer zaruri nedenlerle okul öncesi eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim yapılamaması halinde, bu eğitim kademesine özgü olacak şekilde uzaktan eğitim yönteminin belirlenmesine ihtiyaç duyulduğu aktarılan yazıda, uzaktan eğitimde dikkat edilmesi gereken hususlar sıralandı. İşte detaylar:

ETKİNLİKLER 20 DAKİKA

Uzaktan eğitim yapılması halinde, öğretmenler, ailelerle bire bir, telefonla, çevrim içi gruplar kurarak veya mektup gibi bir yöntemle iletişim kuracak.

Her öğretmen, güne başlama, oyun, beslenme, temizlik, etkinlik ve dinlenme sürelerini de içerecek şekilde çocukların ev ortamında yapabileceği özellikte günlük eğitim akışlarını 6 etkinlik saati olarak hazırlayacak. Günlük eğitim akışlarında bir etkinlik saati 20 dakikayı geçmeyecek.

ETKİNLİKLER AİLE İÇİNDE YAPILACAK

Ailelerin imkanlarına göre, günlük eğitim akışlarının mümkünse günlük, değilse haftalık olarak en uygun iletişim araçları (EBA, telefon, iletişim grupları, e-posta veya mektup) kullanılarak ailelere ulaştırılacak ve etkinliklerin yapılması konusunda ailelere rehberlik edilecek.

TRT EBA İlkokul kanalında yayınlanan okul öncesi etkinlik kuşağının çocuklar tarafından takip edilmesinin ve ailelerin Temel Eğitim Genel Müdürlüğü internet sitesinde yayınlanan Erken Çocukluk Eğitim Takvimi ile diğer yayınlardan yararlanması sağlanacak.

Ailelerin imkanlarının uygun olması ve öğretmenin istemesi durumunda, günlük eğitim akışlarındaki bazı etkinlikler (deney, öykü okuma, bilmece, tekerleme, jimnastik, şarkı, oyun, parmak oyunu gibi) video kaydına alınarak ailelere gönderilebilecek.

Öğretmenler, uzaktan eğitim sürecine yönelik izleme ve değerlendirme çalışmalarını her gün yapacak.

HAFTADA EN AZ 3 KEZ CANLI DERS

Ailelerin imkanları doğrultusunda, EBA üzerinden sağlanan canlı ders uygulamasının yanı sıra açık kaynaklı ve okul yönetimlerince denetlenebilir diğer güvenilir platformlar da kullanılarak, haftada en az üç kez olmak üzere çocuklarla grup halinde canlı iletişim kurulacak, etkinlikler yapılacak.

Grup halinde yapılan çevrim içi etkinliklere katılamayan çocuklarla haftada en az üç kez birebir görüntülü veya sesli iletişim kurulacak ve bunun için gerekmesi durumunda okul imkanları (telefon, bilgisayar, internet) kullanılacak.