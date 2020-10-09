Okul öncesinde 5 gün yüz yüze eğitim

Buna göre, ilkokul 1, 2, 3 ve 4’üncü sınıf ile ortaokul 8’inci sınıflarda haftada iki gün 6+6 olmak üzere toplam 12 ders saati, imam hatip ortaokullarında ise haftada iki gün 7+7 olmak üzere toplam 14 ders saati uygulanacak.

Lise hazırlık sınıfları ve 12’nci sınıflarda ise haftada iki gün 8+8 olmak üzere toplam 16 ders saati yapılacak.

DERS SÜRESİ 30 DİNLENME 10 DAKİKA

Sınıflar, öğrenci mevcudu doğrultusunda sosyal mesafeye göre gruplara ayrılacak, her ders süresi 30 dakika, dersler arası dinlenme süresi de 10 dakika olarak uygulanacak.

Ayrıca ilkokullarda ve ortaokul 8’inci sınıflarda valilik kararıyla cumartesi günleri de okullarda yüz yüze eğitim faaliyetleri gerçekleştirilebilecek.

Okul öncesi eğitim kurumlarının tamamında ise haftada beş gün ve günde altı etkinlik saati olacak şekilde yüz yüze eğitim yapılacak. Birleştirilmiş

sınıf uygulaması yapan ilkokulların tamamında dersler yüz yüze eğitimle verilecek.