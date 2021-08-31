Okul öncesi virüs uyarıları

SAĞLIK Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, okulların açılmasıyla birlikte öğrenci ve velilerin sıkı tedbir almasının hayati öneme sahip olduğuna dikkat çekti ve şu uyarıları yaptı:

SERVİSLERE DİKKAT: Okullarda bir yoğunluk olacak, servislerde de olacak. Yavrularımızı korumak istiyorsak, birinci öncelik ailelerimizin aşılanması. İkinci öncelik, ailelerimizin aşılı olsalar bile yine de maske, mesafe ve hijyen konusunda dikkat etmeleri ve çocuklarını bu konuda eğitmeleri.

BOŞ KOLTUK SİSTEMİ: Okullarda öğretmenlerimiz ve yönetim bu konuda çok ciddi tedbirler alıyor. Ayrıca servisler biraz riskli duruyor. Servislerde maddi kayıp yaşanmaması için çok boş koltuklu bir sistem olmayacaktır.

MASKEYİ ÇIKARMAYIN: Çocukların serviste yiyip içmemeleri, maskelerini çıkarmamaları gerekiyor. Mümkünse klimalar değil, pencereler güvenli şekilde açılmalı. Serviste geçirilen süre uzun tutulmamalı.

Şaduman UNUTMAZ/ DHA