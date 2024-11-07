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Okul öncesi öğrencilerine ara tatil etkinlikleri

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#MEB#Temel Eğitim Genel Müdürlüğü#Aile Ve Çocuk Ara Tatil Etkinlik Takvimi
Okul öncesi öğrencilerine ara tatil etkinlikleri
Oluşturulma Tarihi: Kasım 07, 2024 16:41

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından okul öncesi öğrencilere yönelik ‘Aile ve Çocuk Ara Tatil Etkinlik Takvimi’ yayımlandı.

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MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce hazırlanan takvimde, ailelere 11-15 Kasım tarihlerini kapsayan ara tatil dönemi boyunca çocuklarıyla birlikte nitelikli vakit geçirebilmeleri için günlük etkinlik önerileri sunuldu. Hazırlanan etkinlik takviminde çocukların okul ile ev arasındaki devamlılığının desteklenerek bilgi, beceri ve tutumların kalıcılığının sağlanması için etkinlikler yer alıyor.

EVDE YAPILABİLECEK ETKİNLİKLER YER ALIYOR
‘Aile ve Çocuk Ara Tatil Takvimi’, çocukların aileleri ile doğada zaman geçirmesi için ‘doğa zamanı’, ailece evde yapılacak bir etkinlik veya bir oyunun yer aldığı ‘etkinlik zamanı’ bölümlerinden oluşuyor. Okulda öğrendiklerini evde pekiştirmesine fırsat sağlamak amacıyla çocukların aileleriyle birlikte yapabilecekleri ‘ailemle mutfaktayım’, ‘origami’, ‘Atatürk’ü anıyorum’, ‘bilimsel keşif’ gibi etkinliklere ilişkin detaylı anlatımlar da takvimde yer alıyor. Takvime MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün sayfasından ulaşılabiliyor.

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Aile ve Çocuk Ara Tatil Etkinlik Takvimi İçin Tıklayınız

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#MEB#Temel Eğitim Genel Müdürlüğü#Aile Ve Çocuk Ara Tatil Etkinlik Takvimi

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