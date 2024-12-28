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Okul öncesi müzik eğitimi

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#Beşiktaş Yıldız Erten Anaokulu#Okul Öncesi Müzik Eğitimi#Murat Mücahit Yentür
Okul öncesi müzik eğitimi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 28, 2024 13:15

Okul öncesi müzik eğitimi veren ilk okul İstanbul’da açıldı. Beşiktaş’taki Yıldız Erten Anaokulu bu alanda Türkiye’nin ilk okulu oldu.

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Çocukların erken yaşta müzikle tanışarak estetik duyarlılıklarını geliştirmeyi amaçlayan projenin açılışında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür İstanbul'da 3 milyon öğrenci ve 175 bin öğretmen olduğunu belirterek, "3 milyonla sadece İstanbul'u, Türkiye'yi değil dünyayı değiştirecek, dönüştürecek bir güce, niteliğe ve beşeri sermayeye sahibiz'' dedi.

Okul öncesi çocuklara müzik eğitimi  uygulamasıyla çok değerli bir çalışmanın başlangıcını yaptıklarını belirten Yentür, ''28 Kasım itibarıyla Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ve Talim Terbiye Kurulu Başkanlığınca onaylanmış bir müzik eğitimi programımız var. Bir devlet okulunda, bir program olarak Türkiye'de ilk, okul öncesindeki müzik eğitimine Beşiktaş Yıldız Erten Anaokulu'nda inşallah başlıyoruz" diye konuştu.

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Okul öncesi müzik eğitimi
Milli Eğitim Bakanlığında, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'yle bir değişim ve dönüşüm yaşandığını anlatan Yentür, okul öncesi eğitim hizmetlerine ilişkin şunları kaydetti:

"İstanbul'da 2 bin 134 kurumumuzda okul öncesi temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarındaki ana sınıfları dediğimiz dersliklerde 160 bin öğrencimiz zorunlu eğitime tabi olmayan okul öncesi eğitimi almaktadır. Sayın Valimizin öncülüğünde İstanbul'da ilkokul birinci sınıfa başlamadan müracaat eden her vatandaşımızın çocuğuna, özellikle 5 yaşta okul öncesi eğitimi her türlü imkanı sunarak vermeye hazır olduğumuzu, kapasitemizin buna uygun olduğunu ifade etmek istiyorum. Okul öncesinde ruhsal, bedensel ve fiziksel gelişimle çocukların sosyal duygusal öğrenme becerilerinin gelişmesi, onların hayat boyu hikayesinin temelini oluşturur. Türkiye'nin ilk müzik eğitimi programını uygulayan anaokulumuz hayırlı uğurlu olsun."

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#Beşiktaş Yıldız Erten Anaokulu#Okul Öncesi Müzik Eğitimi#Murat Mücahit Yentür

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