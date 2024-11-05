Okul öncesi kurumlarda stajyer öğrenci düzenlemesi

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MEB tarafından il milli eğitim müdürlüklerine ‘Temel Eğitim Kurumlarındaki Stajyer Öğrenciler’ konulu yazı gönderildi. Yazıda, MEB’e bağlı okul öncesi eğitim kurumlarında görev alacak stajyerlerin yalnızca çocuk gelişimi ve eğitimi bölümü öğrencileri olacağı belirtildi. Öte yandan kararda, okullarda başka bölümlerden stajyer öğrenci bulundurulması durumunda gerekli düzeltmelerin yapılması istendi. Böylece mesleki ve teknik eğitim kurumlarında okuyanlardan yalnızca çocuk gelişimi ve eğitimi bölümü öğrencileri, okul öncesi eğitim kurumlarına stajyer olarak kabul edilecek.