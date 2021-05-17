Okul öncesi ile 8 ve 12’inci sınıflar yeniden okullarda

İlk ders zilinin çalmasıyla birlikte okullarına giden öğrenciler, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat ederek yüz yüze eğitime başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından önceki gün yapılan açıklamada Pazartesi gününden itibaren okul öncesi eğitim kurumları, özel gereksinimli öğrencilerimizin özel eğitim okul ve sınıfları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile 8 ve 12’nci sınıfların destekleme ve yetiştirme kursları/takviye kurslarında yüz yüze eğitime geçileceği duyuruldu. Açıklamada “1 Haziran Salı gününden itibaren yüz yüze eğitimin devamıyla ilgili karar, bu tarih öncesinde yapılacak durum değerlendirmesinin ardından kamuoyu ile paylaşılacak” ifadesine yer verildi.