Okul müdürünün makinesiyle sınıf sıraları parladı

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Sınıf sıralarının üstündeki yıpranmaları zımpara yardımıyla temizleyen taşınabilir makine, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce belirlenen programa göre kentteki okullarda kullanılıyor. Değişime ihtiyaç bırakmadığı için tasarruf sağlayan ve sıraları parlatan makineyle bir sıra fiyatına 10 sıra yenileniyor. Iğdır İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, mesleki ve teknik eğitimin ülkelerin gelişmesinde, kalkınmasında ve sanayileşmesinde çok önemli role sahip olduğunu söyledi. Kentteki okulların sıralarının temizlenmesiyle ilgili çalışma başlattıklarını dile getiren Gün, şöyle konuştu:

YENİSİNİ ALMAKTANSA KULLANILABİLİR HALE GETİRİYORUZ

"İlk etapta bin 400 sıra silinip temizlenecek. Bunu da mobil olarak taşınabilir bir öğrenci sıra silme aracıyla yapacağız. Şu anda tasarrufla ilgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi var ve her birimizin üzerine düşen görevler var. Yeni bir sıranın maliyeti 2 bin 500 lira, bu makineyle bir sıranın silinmesi KDV dahil 180-200 lira. Maalesef okullarımızdaki sıralar artık çocukların not tutabileceği bir durumda değiller. Yenisini almaktansa sıraları tasarruf tedbirlerine uygun şekilde kullanılabilir hale getiriyoruz."

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ÇEVRE İLLERDEKİ OKULLARA DA DESTEK VEREBİLİRİZ

Projeyi hazırlayan Iğdır MTAL Müdürü Necdet Özer de okul olarak ülke ekonomisine faydada bulunmak için çalışma yürüttüklerini belirterek, "Bir sıra fiyatına biz 10 sırayı temizliyoruz, yeni hale getiriyoruz. Kendi ilimizi bittikten sonra, makinemiz taşınır olduğu için komşu illerimize de gidip hizmet verebilecek durumdayız" dedi.