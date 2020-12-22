Okul Müdürü nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Okul Müdürü olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Okul müdürü, okulların yönetiminden sorumlu olan kişidir. Okul müdürleri Milli Eğitim müfredatı ve amaçları doğrultusunda eğitim öğretim faaliyetlerinin gerçekleşmesinden sorumludur.

Okul Müdürü Nedir?

Okul müdürü Milli Eğitim amaçları doğrultusunda okulların yönetiminden sorumlu olan kişidir. Aynı zamanda okul müdürü eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini sağlayan kişidir. Okul müdürü genel olarak güvenlik protokolleri, acil müdahale ve okul işleyişini ilgilendiren hizmetlerin de gerçekleşmesini sağlar. Bu nedenle okul müdürü öğrenciler için en doğru ve en sağlıklı hizmetleri verilmesi için çalışmalar yapar.

Okul Müdürü Ne İş Yapar?

Okul politikaları ve resmi prosedürleri yerine getiren okul müdürü kurum personellerini de işe alırlar. Aynı zamanda okul müdürü okulun bütçesini yönetir. Öğrencilerin akademik ve mesleki hedeflerini dinleyen okul müdürü bu yönde öğrencilere rehberlik eder. Okul müdürü Milli Eğitim Bakanlığı müfredatı doğrultusunda öğretmenlerin müfredatı uygulamasını kontrol ederler. Okul müdürü hademe, güvenlik görevlisi ve okul hademelerinin görevlerini koordine ederler. Okul ile ilgili her konuda ilgili olan okul müdürü okulda tüm personel için destekleyici bir çalışma ortamı oluştururlar. Okul müdürleri çalışanlar için ve öğrenciler için disiplin prosedürlerini uygularlar.

Okul Müdürü Nasıl Olunur?

Okul müdürü olmak için özel okullarda ve devlet okullarında farklı prosedürler uygulanmaktadır. Devlet okulunda müdür olmak için üniversitelerin eğitim fakültelerinden 4 yıllık lisans derecesi ile mezun olmak gerekir. Ayrıca okul müdürü olmak için başvuru sırasında kadrolu öğretmen olmak gerekir. Özel okulda müdür olmak için de resmi ve ya özel kurumlarda en az iki yıl öğretmenlik yapmış olmak lazım. Bu şekilde okul müdürü olunabilir.

Okul Müdürü Olma Şartları Nelerdir?

Okul müdürü olmak için belli şartlar aranır. Buna göre Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen kriterlere sahip olunması gerekir. Ayrıca öğrenci, öğretmen ve veli koordinasyonu da doğru ve hızlı bir şekilde sağlanabilmelidir.

Okul Müdürü'nün Görevleri Nelerdir?

Okul müdürünün kendi alanında belli başlı görevleri bulunmaktadır. Buna göre yıllık ilerleme toplantıları gerçekleştiren okul müdürü akademik başarıya yönelik programlar oluşturur. Öğrencilere okuma alışkanlıkları kazandırmak için okul müdürü kütüphane için kaynak yaratır. Bunun yanı sıra okul için gerekli malzeme alımı yapılır. Okul müdürleri belli aralıklar ile okulda yangın ve deprem tatbikatlarını organize ederler. Bunun yanı sıra okul müdürleri yeni öğretmenlerin okula alım süreçlerini de yakından takip ederler. Okul müdürleri okulda çalışan öğretmenlerin maaşlarının da yönetimini gerçekleştirirler. Bunun yanı sıra okul müdürleri okulun tüm temizlik ve hijyen durumunun kontrolünü de sağlarlar.

Okul Müdürü Maaşları Ne Kadar?

Okul müdürlerinin maaşları çalıştıkları kuruma göre değişiklik göstermektedir. Okul müdürleri göreve ilk başladıkları anda 3 bin 100 lira maaş alırlar. Bu maaş ile göreve başlayan okul müdürleri deneyim ve tecrübe kazandıkça ortalama 5 bin 600 lira maaş alırlar. Görevlerinde hızla ilerleyen okul müdürleri ilerleyen zamanlarda 7 bin 990 lira maaş alma imkanına sahip olurlar.

Okul Müdürü İçin İş İmkanları Nelerdir?

Okul müdürleri için iş imkanları oldukça yüksektir. Özellikle her okulda bir okul müdürünün bulunması gerekir. Okul müdürleri ise hem devlet okullarında hem de özel okullarda görev alabilirler. Bunun yanı sıra anaokullarında, ilkokul, ortaokul ve liselerde okul müdürlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Tüm bu alanlarda okul müdürlerine ihtiyaç duyuluyor.