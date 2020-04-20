Okul müdürü koronavirüsten hayatını kaybetti

Dünyayı etkisi altına alan virüs salgınında her gün binlerce insan hayatını kaybediyor. Türkiye’de de giderek azalmakla birlikte üzücü haberler gelmeye devam ediyor. Bu haberlerden biri de eğitim camiasından geldi. Yakalandığı koronavirüs hastalığı nedeniyle bir süredir hastanede tedavi gören İstanbul Kadırga Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Musa Sungur hayatını kaybetti.

Evli ve üç çocuk babası olan Musa Sungur için Fatih İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü şu mesajı yayımladı:

"Fatih Kadırga Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Musa Sungur hocamızı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Başta ailesi olmak üzere; hocamızın tedrisatından geçmiş öğrencilerimizin, mesai arkadaşlarının ve eğitim camiamızın başı sağ olsun."