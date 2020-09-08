Okul kitapları ne zaman dağıtılacak? İşte kitapların alınacağı tarih!

Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB) başlatılan uzaktan eğitimde ikinci hafta bugün başlıyor. TRT EBA, EBA ve canlı dersler kullanılarak uzaktan eğitim yoluyla eğitimlerine devam eden öğrenciler ve velileri, yüz yüze eğitimden önce kitapların ne zaman dağıtılacağını merak ediyor. İşte, konuya dair ayrıntılar...

BAKAN SELÇUK DERS KİTAPLARIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ders kitaplarıyla ilgili şu açıklamalarda bulundu;

Öğrenciler, veliler ders kitabının dışında kitap ihtiyacı duyabiliyor. Bu eksikle ilgili bir araştırma yaptık Türkiye'de. Dedik ki 'Ders kitabının dışında neye ihtiyaç duyuyorsanız bununla ilgili size somut olarak bir öğrenci çalışma kitabı vereceğiz.' Bütün ilkokul öğrencilerimize bu kitaplar somut olarak kendilerine dağıtılmış olacak. Ders kitapları da geçen hafta itibarıyla çok büyük ölçüde dağıtıldı. Okullara gönderildi. Orada hiçbir sorunumuz yok çünkü kitapları 2 ay öncesinden bitirmiştik zaten."

DAĞITIM NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığınca 2020-2021 eğitim öğretim yılında öğrencilere ücretsiz dağıtılacak ders kitapları, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine yollandı.

Ders kitaplarının ihale, sözleşme ve baskı süreçlerine bu yıl erken başladıklarını belirten MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürü İsmail Çolak, "Bakanlığımız tarafından 2003-2004 eğitim öğretim yılından itibaren dağıtılan ücretsiz ders kitapları tarihte ilk kez bu yıl haziran ayından itibaren dağıtılmaya başlandı. Yaklaşık 147 milyon ders kitabını okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde yaklaşık 18 milyon öğrencimiz için hazır hale getirdik." diye konuştu.

Bugüne kadar yaklaşık 3,5 milyar kitabın öğrencilere dağıtıldığını ifade eden Çolak, öğrencilerin ders kitaplarını okullar açıldığında alacaklarını söyledi.

Ders kitapları, yüz yüze eğitim başladığı tarihlerde öğrencilere verilecek.