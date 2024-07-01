Okul kayıtları adrese dayalı olarak yapıldı

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Okul kayıtları, MERNİS adres bilgileri esas alınarak herhangi bir başvuru olmaksızın e-Okul sisteminden tamamlandı. İlkokul 1’inci sınıflarda şube ve sınıf öğretmeninin belirlenmesi ile 5’inci sınıfa başlayacak öğrencilerin şubelerinin belirlenmesi MEB Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'ne bağlı olarak ağustos ayının son haftasında gerçekleştirilecek. Veliler, e-Devlet kapısı sisteminden ‘İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama’ hizmet başlığından çocuklarının yerleştirildiği okulu öğrenebilecek. 2024-2025 eğitim öğretim yılı 9 Eylül Pazartesi günü başlayacak.