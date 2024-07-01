×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLEREğitimOkul kayıtları adrese dayalı olarak yapıldı

Okul kayıtları adrese dayalı olarak yapıldı

Güncelleme Tarihi:

#Milli Eğitim Bakanlığı#2024-2025#Okul Kayıtları
Okul kayıtları adrese dayalı olarak yapıldı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 01, 2024 16:46

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2024-2025 eğitim öğretim yılında okul öncesi, ilkokul birinci sınıf ve ortaokul beşinci sınıfa başlayacak öğrencilerin okul kayıtları adrese dayalı olarak yapıldı.

Haberin Devamı

Okul kayıtları, MERNİS adres bilgileri esas alınarak herhangi bir başvuru olmaksızın e-Okul sisteminden tamamlandı. İlkokul 1’inci sınıflarda şube ve sınıf öğretmeninin belirlenmesi ile 5’inci sınıfa başlayacak öğrencilerin şubelerinin belirlenmesi MEB Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'ne bağlı olarak ağustos ayının son haftasında gerçekleştirilecek. Veliler, e-Devlet kapısı sisteminden ‘İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama’ hizmet başlığından çocuklarının yerleştirildiği okulu öğrenebilecek. 2024-2025 eğitim öğretim yılı 9 Eylül Pazartesi günü başlayacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Milli Eğitim Bakanlığı#2024-2025#Okul Kayıtları

BAKMADAN GEÇME!