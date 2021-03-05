Okul hemşireleri de aşı bekliyor

'HEMŞİREYİZ AMA HEMŞİRE DEĞİLİZ'

14 yıllık hemşire olan Sinem Malkoç son beş yıldır okul hemşireliği yapıyor. “Biz de sağlık personeliyiz ama il sağlık müdürlüğüne kayıtlı olmadığımız için aşı olamıyoruz” diyerek şöyle konuştu:

“Bizim görevimiz okula yeni kayıt olan öğrencilerin sağlık bilgilerini almak ve bir problem yaşandığında ilk müdahaleyi yapmak. Ben Trabzon’da görev yapıyorum. Diyabetli çocuklarımız da var. Onların takibini yapıyoruz. Normal süreçte herhangi bir yaralanma veya hastalık durumunda yine ilk müdahaleyi yapıyoruz. Korona sürecinde ise yeri geliyor öğrencilerin ateşine bakıyoruz, yeri geliyor enjeksiyon yapıyoruz. Bire bir temas halindeyiz. Öğretmenlere de yine aynı şekilde hizmet veriyoruz. Yani hemşireyim ama hemşire değilim. Sağlık personeli olanlara nerede çalışıyor olursa olsun sahip çıkılmalı.”

'DEĞERSİZ HİSSEDİYORUZ'

Hemşire Çağla Çolak ise şunları söylüyor:

“Dört yıldır Bursa’da bir kolejde çalışıyorum. Burada öğrenci, öğretmen ve çalışanlara hizmet veriyoruz. Pandemi sürecinde çok fazla şüphelenip gelen öğrenci oldu. Sonrasında testi pozitif çıkanlar da oldu. Biz de sağlık çalışanıyız ama önceliğimiz yok. Bunun kurumla da alakası olabilir. Bizi çalışan olarak ne şekilde bildirdiklerine bağlı. Ancak eğitim çalışanı olarak da görülmüyoruz. O yüzden arada kaldık. Birçok eve bakım hemşiresi olan arkadaşımız var. Benzer sorunu onlar da yaşıyor. Bu şekilde çok değersiz hissediyoruz.”

TEDİRGİN OLUYORUZ

“Okul hemşireliği okul idaresiyle birlikte çalışan ve özel sektöre kurban giden bir meslek grubu şu anda” diyen hemşire Esin Elman da şöyle konuştu:

“Sadece öğrencilerle değil okulda çalışan öğretmen ve diğer personelin de sağlığından sorumlu çalışanlarız. Okullardaki revirlerde görev yapıyoruz ve basit sorunla çözdüğümüz gibi ağır vakalara da müdahil oluyoruz. Özellikle çocukların sağlığı ve yaşanabilecek olumsuz durumlarda ilk yardım desteği tamamen bizim meslek grubumuza ait. Yani anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liseler için hayati önemi var okul hemşirelerinin. Ben Hatay’da köy okulu bölgesinde olan bir kolejde görev yapıyorum. Yani tüm sınıf kademeleri şu an okula geliyorlar. Bu yüzden oldukça kalabalık durumda okulumuz. Ancak şu dönemde sahipsiz kaldık maalesef. Ne öğretmenler ile ne de sağlık personelleri ile aşılanmam mümkün. Okulda bir öğrenci COVID-19 olsa ilk temaslılarından biri ben olacağım. Babam koah hastası ve bu durumda beni ayrıca tedirgin ediyor. Okul hemşirelerinin de aşı sıralamasında öncelik grubuna alınmasını bekliyoruz.”

'BAŞVURMADIĞIM YER KALMADI'

Ankara’da görev yapan Şeyda hemşire ise “Sağlık çalışanları aşılamaya başladığında e devlet üzerinden sıra almaya çalıştık fakat riskli grupta gözükmüyorsunuz uyarısı ile karşılaştık” diyerek durumunu şöyle özetledi:

“Ben Sağlık Bakanlığını da arayıp bilgi almak istedim. Yapılması gereken işlemleri anlattılar ve mesul müdürün bildirim yapması gerektiğini söylediler. Ben kurumsal bir yerde çalışıyorum zaten bütün işlemler yapılmıştı ama yine sistemde gözükmedim. Diğer okul hemşiresi birçok arkadaşımla görüştüm onlarda da aynı problem vardı. Sağlık Bakanlığı ve ilçe milli eğitim müdürlüğüne dilekçe gönderdim. Cimer üzerinden istek yazdım yine sonuç alamadım. Bu sorunun çözülmesini ve aşılamaya dahil edilmeyi bekliyoruz.”

DİĞER EĞİTİM ÇALIŞANLAR DA SIRADA

Türkiye’de yaklaşık 70 bin okulda eğitimci ve yöneticiler dışında görev yapan binlerce görevli var. Temizlikçisinden, teknik sorumluya, yemekhane görevlisinden memuruna kadar eğitim sektöründe çalışanlar da aşı için sıra bekliyor.