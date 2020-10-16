Okul aile birliği toplantılarına izin

Okul Aile Birliği Olağan Genel Kurul Toplantılarının, yönetmeliğe göre her yıl ekim ayı sonuna kadar; yeni açılan okullarda ise, okulun açıldığı tarihten itibaren en geç iki ay içinde yapılması gerekiyor. Ancak İçişleri Bakanlığı'nın aldığı, '01.12.2020 tarihine kadar sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek olan etkinliklerin ertelenmesi' kararı kafaları karıştırdı.

Hal böyle olunca gözler Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) çevrildi. MEB, yaptığı açıklamada; tüzel kişiliği bulunmayan okul aile birliği genel kurul toplantılarının yapılmasının gerektiğini belirtti. İşte MEB Strateji Geliştirme Başkanlığının 'Okul Aile Birliği Toplantıları' konulu yazısı:

'BAKANLIKTAN GÖRÜŞ İSTENDİ'

"Bakanlığımıza il milli eğitim müdürlüklerinden gelen taleplerin incelenmesi neticesinde; Koronavirüs salgınının yayılma biçimi ve etkileri göz önünde bulundurularak, salgının önlenmesine yönelik ülkemizde alınan tedbirlerin bir kısmında toplantı ve etkinlik gibi faaliyetlerin ertelendiği ve bu nedenle okul aile birliklerinin genel kurul toplantılarının ertelenip ertelenmeyeceği, ertelenecekse okul aile birliklerinin mevcut yönetim ve denetim kurullarının görevlerinin devam edip etmeyeceği hususlarında tereddüte düşüldüğünden bakanlığımız görüşünün istenildiği anlaşılıyor.

TOPLANTILARIN YAPILMASI GEREKİYOR

Konuyla ilgili Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından başkanlığımıza gönderilen yazıda; 'Okul aile birlikleri Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı kurulan; ancak tüzel kişilikleri bulunmayan, yönetim organları üyelerin seçimi ile oluşan ve idarenin memurları tarafından denetlenip kontrol edilen bir yapıya sahiptir. Böyle olunca da, kamu hukuku ve özel hukuk kurallarının birlikte uygulandığı bir durum söz konusu oluyor.

Yürütme makamı olan bakan tarafından, okul aile birlikleri genel kurullarının ertelenmesine dair bir karar alınması mümkünse de; özellikle, yönetim kurulunun görev süresinin bir yıl olarak sınırlandırılmış olması nedeniyle, erteleme durumunda yönetim kurulunun yetkilerinin tartışma konusu olabileceği' ifade edildiğinden okul aile birliklerinin genel kurul toplantılarının Milli Eğitim Bakanlığı Okul Aile Birliği Yönetmeliği hükümleri uyarınca yapılması gerekiyor."