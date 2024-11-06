Öksüz ve yetim çocuklar emin ellerde

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Asrın felaketinin en çok yara açtığı illerden Hatay’da 6 bin 868 çocuk öksüz ve yetim kaldı. Bu çocuklardan 500’ü depremde hem annesini hem babasını kaybetti. Deprem sonrasında ortaya çıkan sorunlardan biri de annesiz babasız kalmış bu çocukların miras haklarının ve maaşlarının güvence altına alınması ve olası akraba suistimallerinden korunmasıydı. Hatay Valiliği başlattığı ‘Yüreğimizdeki Işık’ projesiyle ildeki öksüz, yetim çocuklara kol kanat gerdi. Projenin başına da kendisi de bir yetim olan Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı Dağ getirildi. Bekir Sıtkı Dağ; “Yetim büyümüş ve devlet tarafından okutulmuş biri olarak, kapıda ‘bir dost eli’ beklemenin ne demek olduğunu biliyorum. Bu çocuklarımızın hiçbir zorluk çekmeden büyümelerine yardımcı olurken, gelecekleri adına miras hakkı suistimaline karşı da tedbirler alıyoruz” diyor.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaşandığı 6 Şubat 2023’te Hatay’da yaklaşık 25 bin kişi hayatını kaybetti. 6 bin 868 çocuk ise annesini, babasını ya da her ikisini birden kaybetti. Bu tespitin ardından Hatay Valisi Mustafa Masatlı’nın talimatıyla bir kurul oluşturuldu. Depremde öksüz, yetim kalan çocukların her türlü ihtiyaçlarının giderilmesi için Yüreğimizdeki Işık projesi başlatıldı. 6 bin 868 öksüz, yetim çocuk 12 vali yardımcısı ve 15 kaymakam olmak üzere 27 mülki idare amirinin sorumluluklarına verildi Çocukların ihtiyaçları, düzenli ev ziyaretleriyle belirlendi. Uzvunu kaybedenler için bir ‘protez üretim merkezi’ kurmak üzere kollar sıvandı. Öğrencilere burs desteği sağlandı. Annesiz ve babasız çocuklara kalan miras ve maddi gelirlerin suistimalinin önüne geçilmesi için de hukuki destek sağlanmasına karar verildi.

HATAY ÖKSÜZ YETİM ORANINDA BİRİNCİ

Hatay Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı Dağ, ‘Yüreğimizdeki Işık’ projesini, ev ziyaretlerindeki gözlemlerini ve öksüz yetim çocuklara nasıl el uzattıklarını şöyle anlattı:

“Yaşanan deprem sadece şehrin fiziksel yapısında değil, sosyal yapısında da çok ciddi yaralar açtı. Binlerce çocuğumuz annesini ya da babasını kaybetti. Yaklaşık 500 çocuğumuz ise depremde hem annesiz hem de babasız kaldı. Hatay şu anda nüfususa oranla Türkiye’nin öksüz yetim sayısı en fazla olan ili.

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27 MÜLKİ İDARE AMİRİNİN SORUMLULUĞUNA

Bu durumu ciddi bir handikap olarak gördük ve üstlerimize ilettik. Sayın Valimiz Mustafa Masatlı’nın talimatıyla Yüreğimizdeki Işık projesi ortaya çıkarıldı. Projede amaç öksüz, yetim çocuklarımız büyürken devlet olarak yalnız bırakmamaktı. 6 bin 868 çocuğumuz artık 27 mülki idare amirinin sorumluluğunda ve düzenli ziyaretler yapıyoruz. Sayın Valimizin eşi Esra Masatlı da çalışmalarla yakından ilgileniyorlar. Ayrıca bize çalışmalarımızda destek olan hayırseverler ve STK’ların katkıları da çok önemli.

TALEPLER MOBİL UYGULAMADAN

6 bin 848 çocuğumuzun 5 bin 552’sine ziyaretler yaptık ve ihtiyaçlarını gidermeye devam ediyoruz. İl dışına gidip akrabalarında kalanların tespitleri için de uğraşıyoruz. Yakında, bir mobil uygulama marifetiyle ihtiyaç sahibi ailelerimizi hayırseverlerle buluşturacağız.”

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MADDİ SUİSTİMAL OLASILIĞINA TEDBİR

Vali Yardımcısı Dağ, öksüz ve yetim çocukların hukuki haklarını da unutmadıklarını söyledi ve alınan tedbirleri şu sözlerle anlattı: “Koruyucu aileyi biz seçiyoruz ama vesayet konusuna mahkeme karar veriyor. Annesini ve babasını kaybetmiş çocuklara bir miras kaldığında, bu mirasın ya da maddi diğer haklarının başka aile üyeleri tarafından olası suistimali ihtimali de tedbir alınması gereken konulardandı. Çocuğun sahip olduğu miras 18 yaşına kadar mahkeme kararıyla kullanılsa da herkes hukuki haklarını bilmeyebilir. Bu çocukların hukuki sorunlarının olabileceği, sahip olduğu miras nedeniyle yanına almak isteyen akrabaları olabileceği ihtimalini de göz ardı etmedik. Derneğimiz bünyesinde bu konuda görevlendirilmiş avukatımız var. Annesini babasını kaybetmiş çocukların geleceklerini de kaybetmesine engel olmaya çalışıyoruz. Ev ziyaretlerimizde uzmanlarımızın gözlemleri de bu konuda önemli bir rol oynuyor. Bu gözlemlere göre mahkemeye başvurarak vasi değişiklikleri de isteyebiliyoruz.”

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AMPUTELERE PROTEZ MERKEZİ

“6 bin 868 öksüz yetim çocuğumuz arasında çoğu 5-17 yaşlar aralığında olmak üzere 800 civarı ampute var” diyen Vali Yardımcısı Dağ; “Protezlerin, gelişim çağında olan çocuklarda sık sık değiştirilmesi gerekiyor. Önümüzdeki günlerde 3D yazıcılarla protez üretiminin yapıldığı bir merkez açacağız. Proteze uyum süreçleri de bu merkezde gerçekleştirilecek” ifadelerini kullandı.

KAPIDA ‘DOST ELİ BEKLEMEYİ’ BİLİYORUM

Hatay Vali Yardımcısı Dağ, yetim büyümüş biri olarak öksüz ve yetim çocukları daha iyi anlayabileceği için Vali Masatlı tarafından projenin başına getirildiğini söyledi ve şöyle devam etti: “Ben yetim büyüdüm, devlet tarafından okutuldum. Kapıda bir dost eli beklemenin ne demek olduğunu hayat tecrübelerimden biliyorum. Bu sorumluluğun bilinciyle çalışmaya başladım. Çocuklarımız üniversiteyi bitirip iş güç sahibi olana kadar devletin gözetimi altında olsunlar istiyoruz. Hiçbir zorluk çekmeden büyümelerine yardımcı olacağız.”

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ÖKSÜZ YETİM ÇOCUKLARIN YASAL HAKLARI

Çocuk Alanında Çalışan Avukatlar Ağı (ÇAÇAV) Koordinatörü Şahin Antakyalıoğlu:

“Vesayet durumlarında suistimal tespiti zor bir konu. Vasi çocuğun aldığı maaşı yine çocuk için harcamak durumunda. Bu günlük rutin harcamalar için mahkemeden her seferinde izin almasına gerek yok. Ancak yapılan temel harcamaları hakimin belirlediği periyotlarda fişi veya faturasıyla raporlayıp sulh hukuk mahkemesine sunmalı. Miras kalan mallara ise çocuk 18 yaşına gelene kadar dokunulamıyor. Bir gayrimenkul varsa ve satılacaksa gerekçesi sunularak hakimden izin alınması gerekiyor. İzin çıkarsa satılan gayrimenkul yine çocuğun hesabına yatırılmak zorunda.”